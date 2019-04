Afslører mystisk besøg: Hjulmand rejser til Belgien

Det er med at holde tungen lige i munden, når det gælder Kasper Hjulmand i øjeblikket. Mange skriverier og spekulationer florerer med den danske succestræner som hovedperson.

Kasper Hjulmand var i januar tæt på at blive cheftræner i Anderlecht, men en aftale faldt på selve målstregen. Derfor var danskeren storfavorit til at få jobbet, da Fred Rutten for et par uger siden sagde op i den belgiske storklub, men i tirsdags skrev mediet Sudpresse så, at Anderlecht ikke længere har Hjulmand som spidskandidat. Klubben vil i stedet gå efter en belgisk træner med kendskab til ligaen.

Det medførte, at spekulationerne om Kasper Hjulmand til Brøndby IF pludselig fik nyt liv, men nu melder Het Laatste Nieuws, at Hjulmand aktuelt befinder sig i Belgien. Kasper Hjulmand satte sig på flyveren til Belgien torsdag, men det er ifølge avisen uvist, hvad besøget går ud på. Het Laatste Nieuws mener dog at vide, at det ikke er for at tale med Anderlecht.

Kasper Hjulmand er rejst til Belgien - men ifølge belgisk avis er det ikke for at tale med Anderlecht. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Og hvad er det så?

Det kan selvfølgelig være, at Kasper Hjulmand bare har taget familien under armen til en forlænget weekend, men danskeren har foruden Anderlecht også været sat i forbindelse med Club Brugge, og det belgiske medie skriver, at klubben stadig har Hjulmands navn på listen. Club Brugges cheftræner Ivan Leko har kontraktudløb 30. juni, og der kan være en udskiftning på vej på trænerbænken.

For en lille måned siden blev Kasper Hjulmand ligeledes spottet i Belgien - nærmere bestemt Bruxelles - sammen med Morten Wieghorst, og sidstnævnte har siden bekræftet det belgiske visit over for tipsbladet.dk. Morten Wieghorst ville dog ikke fortælle om formålet med besøget.

Alt imens går Brøndby IF rundt og håber at have en løsning på trænerposten klar inden 1. maj - det kan meget vel være en spændende uge, vi går i møde.

