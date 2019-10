Afslører: Vi har snakket sammen i flere måneder

Napolis præsident, Aurelio De Laurentiis, afslører nu, at han i et stykke tid har talt med Zlatan Ibrahimovic om et muligt skifte til klubben

Zlatan Ibrahimovic er i den seneste tid blevet kædet sammen med et skifte til den italienske storklub Napoli. Nu afslører Napolis præsident, Aurelio De Laurentiis, at han i et stykke tid har talt med den svenske superstjerne, som han er forholdsvis bekendt med.

- Først og fremmest er han (Zlatan Ibrahimovic, red.) min ven. Jeg mødte ham forleden i Los Angeles, og det var ikke som fodboldspiller, men som en normal person, fordi vi var på samme hotel og tilbragte et par ekstraordinære dage sammen, siger Aurelio De Laurentiis ifølge Football-Italia til TV Luna.

- Jeg inviterede ham på middag med hans kone og meget høflige børn, og vi havde en fantastisk aften sammen, tilføjer Napoli-bossen.

Napoli-præsidenten bekræfter samtidig, at et skifte til Napoli er på tale. Det lægger dog ikke i Napolis egne hænder at få lukket en aftale med Zlatan. I stedet fastslår han, at bolden er blevet spillet over på svenskerens halvdel.

- Han er mere et ønske for mig end bare et forslag, men det afhænger af ham og ikke af mig. Alt har sin egen logik. Der er blevet snakket om det i et par måneder, lyder det fra Napoli-bossen.

Rygterne om Zlatans mulige skifte til Napoli tog for alvor til, da Napolis træner, Carlo Ancelotti, for nylig erklærede sin store kærlighed til Zlatan Ibrahimovic.

Artiklen fortsætter under billedet:

Zlatan har tidligere bombet løs i den italienske Serie A. Her fejrer han et mål fra sin tid i AC Milan. Foto: Antonio Calanni/Ritzau Scanpix

Stjernetræner efter flirt: - Jeg ringer til Zlatan

Inden da havde Zlatan Ibrahimovic ytret sig yderst positivt om den italienske storklub. Her luftede den 38-årige svensker tanken om et muligt skifte til Napoli og fortalte, at han godt kunne se sig selv spille i det syditalienske.

- Efter jeg har set dokumentaren om Maradona, så får jeg næsten lyst til at prøve Napoli. Måske gengive det, som Diego (Maradona, red) gjorde. Med mig skulle San Paolo (Napolis hjemmebane, red.) altid være udsolgt, og Carlo Ancelotti er en fantastisk træner. Men den endelige beslutning kommer til at bero på flere aspekter, udtalte svenskeren til Gazzetta dello Sport.

Så meldingen er klar fra Napoli, der er meget interesseret i at tilknytte den svenske superstjerne til holdet, når svenskerens kontrakt til nytår udløber med den amerikanske MLS-klub Los Angeles Galaxy.

Hvis Zlatan Ibrahimovic skulle ende med at skifte til Napoli, vil det ikke være første gang, at den svenske superstjerne optræder i den italienske Serie A.

Han har nemlig haft en glorværdig karriere i det italienske. Her har han optrådt for AC Milan, Inter og Juventus. Den svenske angriber har i alt spillet 219 kampe i Serie A og scoret hele 122 i den bedste italienske række.

I denne sæson har Zlatan scoret 30 mål i den amerikanske MLS. Han har tidligere udtalt, at han ikke fortsætter i det amerikanske, når hans kontrakt udløber.

Stjernetræner efter flirt: - Jeg ringer til Zlatan

Se også: Eventyr ender i fuser: Rooney færdig

Se også: Stjernen irriteret over FIFA 20: - Hvem er det?