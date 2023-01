Afsløret: Flyttede milliarder før sanktioner

Da Rusland invaderede Ukraine, blev en lang række russiske oligarker pålagt økonomiske sanktioner, ligesom russiske aktiver for milliarder af kroner blev indefrosset verden over.

Roman Abramovich, der blandt andet måtte skille sig af med Chelsea FC, er én af de 'berørte', men nu stilles der spørgsmål ved, hvor hårdt ramt Abramovich egentlig blev.

Syv børn

The Guardian skriver, at lækkede dokumenter viser, at den verdenskendte oligark flyttede ti kapitalfonde i udlandet til sine syv børn, kort før han blev sanktioneret.



Det var i begyndelsen af ​​februar 2022, at hans syv børn blev tildelt reelt ejerskab over midlerne med værdier på mindst fire milliarder dollars i alt (28 mia. kr.), skriver avisen. Fem af Abramovichs børn er voksne, mens den yngste er ni år.

28 milliarder er også en slat... Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Omfordelingen fandt sted, da vestlige myndigheder truede med at sanktionere russiske oligarker, hvis Rusland invaderede Ukraine.

Anonymt læk

The Guardian har oplysningerne fra en anonym kilde, der har lækket dokumenter fra en Cypern-baseret tjenesteudbyder, der administrerer midlerne.

The Times skriver videre, at oligarkens trick gør det svært at vurdere, hvorvidt sanktionerne reelt har ramt Roman Abramovich effektivt.

Lækket vil derfor formentlig føre til en diskussion om, hvorvidt Abramovichs børn også skal sanktioneres.

