Afsløring: Juventus-dansker tæt på hollandsk klub

I et transfervindue, hvor flere danskere er skiftet til de helt store klubber i Italien, er der også én på vej væk.

Tipsbladet.dk erfarer, at den tidligere FC Nordsjælland-angriber Nikolai Baden Frederiksen - der kaldes Futte - er på vej fra Juventus til den hollandske klub Fortuna Sittard, der aktuelt er på 14. pladsen i landets bedste række.

Den 19-årige angriber er en del af U23-holdet i Juventus, og nu er det planen, at han skal have noget førsteholdserfaring, inden han igen skal jagte et gennembrud i Torino. Nikolai Baden Frederiksen bliver således lejet ud til Fortuna Sittard, hvis de sidste detaljer falder på plads.

Nikolai Baden Frederiksen debuterede for FC Nordsjælland allerede som 17-årig, da han blev sendt i aktion seks minutter før tid i en Superliga-kamp mod Randers FC. Efter bare to minutter på banen blev han matchvinder for Farum-klubben i 3-2-sejren.

'Futte' nåede at spille 13 kampe og score tre mål for FC Nordsjælland, inden han skiftede til Juventus, hvor han har været med omkring førsteholdet i forbindelse med en række testkampe. Han har aldrig fået officiel debut for 'Den Gamle Dame'.

Nu går turen til Holland frem til sommer.