Afviser historier: - Det er totalt nonsens

Danske Frank Arnesen, der arbejder som teknisk direktør i hollandske Feyenoord, har været ukampdygtig i noget tid, da han er blevet ramt af en infektion i sit knæ.

Den infektion har gjort ham immobil, så han ikke kan bevæge sig meget. Men arbejde, det kan han altså fortsat, slår han nu ifølge fanmediet fr12.nl fast i Algemeen Dagblad, selv om der har været rygter om andet.

Frank Arnesen, 65 år, arbejder for tiden på at kunne vende retur til kontoret, og han kan rapportere, at det trods alt gå fremad.

- Jeg genoptræner med fysioterapeuterne i Feynoord. Men jeg kan godt passe mit arbejde. Jeg har læst historier om, at jeg ikke kunne, men det er totalt nonsens. Jeg håber på at have mobilitet nok i begyndelsen af juli til at tage med på træningslejr, siger Frank Arnesen.

Frank Arnesen, der forlængede sin aftale med Feynoord i foråret, har været i klubben som teknisk direktør siden 2020.

Danskeren forventer en travl sommer, hvor der vil være pæn interesse for mange af klubbens spillere, efter man sluttede sidste sæson på en tredjeplads.

Feynoord er derfor også med i Europa i den kommende sæson. Senest nåede man helt frem til semifinalen i Conference League.