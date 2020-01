Afviser rygter om tidligere FCK'er: Han har ikke et alkoholproblem

Et russisk medie bringer tirsdag historien om, at den tidligere FC København-spiller Ragnar Sigurdsson, der i sidste uge fik ophævet sin kontrakt med FC Rostov, har "seriøse alkoholproblemer."

Ragnar Sigurdsson var anfører for FC Rostov og gik altså forrest på banen for sin klub - hvis man skal tro historien i det russiske medie, gik islændingen også forrest mod baren efter slutfløjt.

Nu tager FC Rostov imidlertid Ragnar Sigurdsson i forsvar. Selv om den 33-årige forsvarsspiller ikke længere er på kontrakt i klubben, afviser FC Rostov alle forlydender om et alkoholproblem.

På Instagram skriver FC Rostov følgende:

- Den 8. januar er der i medierne blevet bragt en ærekrænkende historie om den tidligere kaptjan for FC Rostov, Ragnar Sigurdsson. Beskyldningerne om, at spilleren skal have et seriøst alkoholproblem er ikke sande. I de to år, Ragnar spillede for FC Rostov, beviste han sig som en dygtig professionel og som en person, der altid gik forrest i modgang. Derfor bar han anførerbindet.

- Kontrakten blev ophævet efter hans eget ønske, og vi valgte at imødekomme det, fordi vi respekterer Sigurdsson for hans indsats på banen og for hans menneskelige kvaliteter. Vi vil gerne advare medierne mod de usande oplysninger.

Ragnar Sigurdsson er i øjeblikket på jagt efter en ny klub, og tirsdag kunne det islandske medie fotbolti.net fortælle, at FC København skal have tilbudt den islandske midtstopper en kontrakt. Også fra tyrkiske klubber er der interesse.

Ragnar Sigurdsson tørnede ud for FC København fra 2011 til 2013.

