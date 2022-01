Agent blev kimet ned: - Talte med 300 mennesker på 48 timer

- Hvad fanden er det, der sker, det er jo vulgært, det der.

Mads Bach Lund troede ikke sine egne øjne, da han i sommeren 2020 sad og så med, da Rasmus Falk sendte Brandon Williams og Fred i pølsevognen under EL-kvartfinalen mellem FC København og Manchester United.

- Jeg tænkte sådan lidt: Hvad er det, jeg kigger på lige nu?

- Og så så jeg den i slow, og så tænkte jeg, det kan ikke passe, det lige skete, for det var endnu vildere i slow, mindes Falks agent i Ekstra Bladets fodboldpodcast, 'Agenterne'.

- Det er meget sjældent, jeg hidser mig op under en fodboldkamp. Der var jeg oppe at stå nogle gange, mindes agenten.

Finte gik viralt

Manchester Uniteds Fred og Brandon Williams har næppe glemt Redondo-Rasmus' finte, men hvis der skulle være nogen, der havde, så tager vi den lige her.

Med knapt 65 minutter spillet af den afgørende kvartfinale mellem United og Falks FC København, blev Falk blev på kanten af feltet presset af stjernerne Fred og Williams.

Her leverede han en genistreg, der sekunder efter gik viralt på sociale medier.

Falk spillede bolden bagom sit støtteben og mellem de to modstandere, inden han rundede Williams og satte bolden på tværs af feltet lige i fødderne på Jonas Wind, der desværre missede målet.

Falk, Fred og Williams på tur. Foto: Ritzau Scanpix/Wolfgang Rattay

Bejlere ringede med det samme

Med sin finurlighed satte han internettet i brand - og ligeledes slog det med det samme gnister i hans agent, Mads Bach Lunds telefon.

- Sov du natten efter den her kamp?

- Nej, lyder svaret prompte fra Mads Bach Lund i 'Agenterne'.

- Jeg har jo en meget beskeden Instagram med meget få følgere, men jeg lagde op, hvor han lavede den finte, som alle snakkede om, og jeg tror aldrig, jeg har fået så mange reaktioner, som jeg fik den aften, griner Bach Lund.

Det var dog ikke kun Instagram-notifikationer, der den aften satte Mads Bach Lunds telefon på overarbejde.

Inden for få timer begyndte klubber, der tidligere havde haft et godt øje til Rasmus Falk, samt andre agenter fra det internationale agentfirma SEG, hvor Mads Bach Lund er tilknyttet, nemlig at kime ham ned.

- Der går 48 timer, og der tror jeg, at jeg har snakket med 300 mennesker.

- Det var fuldstændigt vanvittigt. Det var helt sygt.

- En spansk lækker tekniker med en dansk tilsvarende lækker tekniker, fortæller Bach Lund om billedet, FCK efter kampen tweetede af Falk og Mata. Det var Mata, der bad om at få byttet trøje, lyder det videre fra agenten. Foto: FC København

Klubber ringede direkte til Bach Lund, men også hans kolleger med kontakter på kryds og tværs i hele verden greb knoglen.

Falk var utvivlsomt en premiumvare, der havde stillet sig allerforrest på salgshylderne.

- Nu er det sådan, at i vores selskab i hvert fald er det typisk agenter, der ringer internt fra selskabet.

- Og vi havde en WhatsApp-gruppe, hvor der var mange, der så kampen, hvor de var sådan helt i chok. Han tørrer jo fuldstændigt nogle verdensklassespillere, hvor man tænker 'what the F***'.

- De vidste godt, at Rasmus var god, og rigtig mange af dem er kommet med tilbud til ham gennem tidernes løb, men det her er mod Manchester United. Det er klart, at det er sådan en øjenåbner på et andet niveau.

Rasmus Falk side om side med Manchester Uniteds Paul Pogba. Foto: Ritzau Scanpix/Wolfgang Rattay

Ingen faste vilkår

Blot en håndfuld timer efter slutfløjt i Køln sad Mads Bach Lund i det første møde med en klub, der ville vide, hvad det ville kræve af dem at få Rasmus Falk til at trække i deres trøje.

- Der var en MLS-klub, som altid har været i billedet omkring Rasmus, de har altid gerne ville have ham.

- En af de klubber, som repræsenterer noget af det, man gerne vil til USA for. En fed by, en fed klub, god økonomi.

- Og de ville snakke på bagkant af kampen, så det var sådan noget med, at jeg skulle sidde kl. 03 om morgenen og snakke med dem.

Ikke lang tid efter var det en Premier League-klub, der var i røret.

- Det, man typisk gør som interesseret klub, er, at man spørger: 'Er der nogle vilkår, der gør, at han kan gå ud for en eller anden pris?' Og det var der ikke.

Mads Bach Lund (tv) har været agent for Rasmus siden 2008, hvor Falk var 16 år gammel. Foto: Privatfoto

Troede, det var nu

Det til trods troede både Mads Bach Lund og Rasmus Falk, at det var nu, Falken skulle flyve fra reden.

- Jeg ved, at Rasmus også selv tænkte: Det bliver nu. Det bliver sommeren 2020.

- Jeg tror, han satte sin lejlighed til salg. Vi var helt overbeviste om, at han skulle afsted der.

- Jeg mener, han solgte den.

- Ja, det tror jeg sgu også, at han gjorde.

Men det blev som bekendt ikke til noget salg.

Kom i ottende afsnit af 'Agenterne' med bag kulissen i spillet efter Falks storslåede Europa League-præstation.

Hør om dialogen mellem Ståle Solbakken og Mads Bach Lund, om Falks store aftale med FC København samt om hans overvejelser om fremtiden.

Lyt til afsnittet i toppen af artiklen eller i din foretrukne podcastapp.

