Agent blev meldt død: Nu reagerer vred stjerne

Mino Raiola er agent for blandt andre Mario Balotelli. Spilleren sender nu en hilsen til de medier, der skrev, han var død

Samstemmigt berettede italienske og internationale medier torsdag, at superagenten Mino Raiola var gået bort, indtil overlæge Alberto Zangrillo på San Raffaele-hospitalet i Milano, hvor Raiola er indlagt, affejede historien.

Dermed startede en bølge af omskrivninger, og selvom det endnu ikke er bekræftet, at han er den faktiske afsender, så tyder et tweet fra Mino Raiolas egen Twitter-konto på, at han fortsat er meget syg, men altså ikke død.

En af agentens kendte klienter er den tidligere Manchester City- og AC Milan-spiller Mario Balotelli. I en story på Instagram tordner han - formentlig - mod de meldinger, der så dagens lys i løbet af torsdagen.

'I vil være hurtigst, hva'? Skam jer, og skam jer over jeres uddannelse, respekt, værdier og ansvar', skriver han og ledsager budskabet med hashtagget #StayStrongMino, der kan oversættes til 'Vær stærk, Mino' (Raiola, red.).

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Balotellis story. Foto: Screenshot fra Mario Balotellis Instagram-profil

Historien om Mino Raiolas død startede i italienske medier og bredte sig hurtigt til resten af verden via medier og nyhedsbureauer.

I januar var den 54-årige agent indlagt med en dengang ikke-livstruende sygdom, på trods af han tilbragte flere uger på intensivafdelingen på San Raffaele-hospitalet.

Ud over Mario Balotelli er Raiola også agent for blandt andre Erling Haaland, Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic.

Sidstnævnte har angiveligt i løbet af torsdagen besøgt agenten på hospitalet. Det skriver La Gazzetta dello Sport og Corriere dello Sport.