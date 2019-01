Agent fastslår: Marcus Ingvartsen bliver i Genk

Han har været rygtet til både FC Midtjylland og Lokeren, og det har især været fremme, at en lejeaftale frister den tidligere Superliga-topscorer Marcus Ingvartsen, der slider med at få spilletid i den belgiske topklub KRC Genk.

Med 12 timer til transferdeadline kan alle spekulationer dog forstumme.

Selv om Marcus Ingvartsens sitaution i Genk lige nu ikke er ønskværdig, er der ikke optræk til, at den tidligere FC Nordsjælland-profil skal finde flyttekasserne frem løbet af denne torsdag.

- Marcus bliver i Genk. Der har været mange interesserede klubber i løbet af januar, og vi har haft en god snak med Genk, men de har meddelt, at de ønsker at beholde ham, så der kommer ikke til at ske noget i dag, siger Michael Stensgaard, der er agent for Marcus Ingvartsen, til tipsbladet.dk

Marcus Ingvartsen har været skadet en stor del af sæsonen, og han har derfor blot været på banen i to ligakampe. Nu er angriberen fit for fight igen, men han har alligevel ikke været med i truppen i Genks første ligakampe i 2019.

23-årige Ingvartsen har kontrakt med KRC Genk frem til sommeren 2021.

LIVE: Består lægetjek - nu får han monsterløn

Vejle byder på kæmpekeeper

Dyrt FCK-flop på vej væk