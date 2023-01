Agenter i kort snor: Så meget må de tjene

Nye agentregler betyder, at der bliver et loft over, hvor meget agenterne må tjene på en handel - og nu skal de også offentliggøre, hvad de får i honorar

De er blevet kendt og berygtet som mr. ti procent!

Men nu er det endegyldigt slut.

Fodboldagenterne kommer i fremtiden ikke til at sikre sig så høj en procentdel af en transfer, når en spiller skifter klub.

Nu bliver det reguleret, hvor meget agenterne må tage til sig selv, når de hjælper en spiller videre i karrieren.

De må tage fem procent af en handel til under 1,4 mio. kr., mens agenterne må modtage tre procent af handler til en værdi over 1,4 mio. kr.

FIFA indførte mandag nye regler, som skal sikre et mere retfærdigt og gennemsigtigt transfersystem i fodboldens verden.

Reglerne om de nye betalingskrav til agenterne træder dog først i kraft 1. oktober i år.

Joachim Andersen er Danmarks dyreste dansker, da han kostede 225 mio. kr. Nu kommer der loft over, hvor meget agenterne må tjene på handlerne. Foto: Lars Poulsen

Ændringerne betyder også indførelsen af et obligatorisk licenssystem, hvor man skal til eksamen, hvis man vil optræde som fodboldagent.

Det bliver samtidig pålagt agenterne at offentliggøre alle transaktioner, så fans og andre kan følge med i, hvor meget de modtager for en given handel.

Derudover kommer der også til at være et krav om, at dobbeltrepræsentation ikke længere er tilladt. Det betyder, at en agent i fremtiden ikke må repræsentere flere parter i en handel.

Agenten må dog stadig repræsentere den sælgende klub og spilleren, hvis der foreligger en skriftlig aftale. Til gengæld kan en agent ikke længere både repræsentere den købende klub og spilleren.

FIFA's nye regelsæt bliver et oprydningsarbejde i en verden, der slet ikke har været reguleret i mange år.

Udgifterne for klubberne til fodboldagenterne er løbet løbsk de senere år. I 2022 blev der udbetalt 4,3 mia. kr. til agenter på verdensplan. Det er en stigning på hele 24,3 procent i forhold til året før og en fordobling i forhold til for blot seks år siden. Op imod halvdelen af agenthonorarerne udbetales fra Premier League.

Sportsøkonom Jesper Jørgensen fra Deloitte glæder sig over, at der nu kommer en regulering af agenterne.

- Det er glædeligt, at FIFA ønsker mere transparens, fordi der forsvinder mange penge fra klubberne med det nuværende system, siger Jesper Jørgensen, der er sportsøkonom og vicedirektør i Deloitte.

Han uddyber:

- Det vigtigste med det nye system, FIFA ruller ud, er, at en agent fremover ikke kan repræsentere både en købende klub og spilleren, fastslår han og sender så en lille advarsel:

- Der er naturligvis en risiko for, at reglerne kan blive omgået, hvis agenterne laver konsulentaftaler i klubberne og ad denne vej får udbetalt mere for deres arbejde, påpeger Jesper Jørgensen.

Ekstra Bladet har været i kontrakt med en række fremtrædende danske agenter, der på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig om de nye regler.

John Sivebæk, der er agent, har svært ved at finde noget positivt ved de nye regler for agenterne. Foto: Ernst van Norde

Det gør agenten John Sivebæk til gengæld.

- Det er for mig helt uforståeligt, at andre skal bestemme, hvor meget vi må tjene. Det burde være op til de enkelte parter, når de indgår en aftale, siger John Sivebæk og slår fast:

- Jeg har svært ved at se, hvad der er af gode ting i de nye regler, som FIFA har indført. De her regler kommer til at betyde, at der bliver endnu mere rift om spillerne i en meget ung alder, så de kan blive solgt til udlandet, siger John Sivebæk.

Jonathan Barnett, der er formand og grundlægger af ICM Stellar Sports, som repræsenterer adskillige topspillere, har ved tidligere lejligheder truet med sagsanlæg, hvis regelændringerne føres ud i livet. Flere store agenter er af den opfattelse, at det nye regelsæt fra FIFA strider mod Arbejdskraftens frie bevægelighed i EU.

