Alexia Putellas vinder kvindernes Ballon d'Or

Alexia Putellas vandt Ballon d'Or efter et fremragende år for FC Barcelona, hvor hun har erobret flere titler og scoret mål på samlebånd

Alexia Putellas blev den tredje kvinde i historien til at tage den hæderkronede Ballon d'Or-titel.

Det skete ved et stort gallashow i Paris mandag aften.

Den spanske FC Barcelona-spiller har haft en fod med i vanvittige 64 scoringer i 2021. Hun har stået for 37 mål og 27 assists.

Dertil er det blevet til det triumfer i både Primera Iberdrola, Copa de la Reina og Women's Champions League med sin arbejdsgiver.

I sommer forlængede den 27-årige midtbanespiller med den catalanske storklub, så parterne nu har papir på hinanden frem til 2024.

Og nu kan hun så fejre årsskiftet med glæden over at have erobret karrierens første Ballon d'Or.

Foto: Ritzau Scanpix

Generelt har 2021 budt på talrige højdepunkter for landsholdsspilleren.

Putellas scorede i september det hurtigste hattrick i Barcelonas historie, da hun på blot fire minutter fik netmaskerne til at blafre tre gange i en 8-0-sejr over Valencia.

Den danske landsholdsspiller Pernille Harder var også med i kapløbet om den fine hæder, men Chelsea-stjernen måtte tage til takke med syvendepladsen.

Kvindernes pris, Ballon d'Or Féminin, blev første gang introduceret i 2018, hvor norske Ada Hegerberg vandt.

Året efter triumferede amerikanske Megan Rapinoe, mens der i forrige sæson ikke blev uddelt nogen titel som konsekvens af coronapandemiens hærgen.