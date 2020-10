Alle mænds mareridt: Skadet i testiklerne

Den brasilianske forsvarsspiller Gustavo Henrique vil næppe huske den seneste weekend for noget særligt positivt.

Flamengo-spilleren blev således ramt af en af den slags skader, man som mand rigtig gerne vil undgå.

Under søndagens kamp mod Corinthians blev han i forbindelse med et hændeligt uheld trådt i skridtet af en modstander. Hårdt nok til at gøre så stor skade, at blodet hurtigt kom til syne på de hvide Flamengo-shorts.

Som reglerne foreskriver, blev Henrique bedt om at skifte til rene shorts af kampens dommer, men i stedet for at blive i omklædningsrummet og sunde sig vendte den hårdføre forsvarsspiller retur til grønsværen og fortsatte kampen.

Smerterne viste sig dog trods alt for store, til at han kunne gennemføre samtlige 90 minutter.

Kort før pausen blev Gustavo Henrique skiftet ud, og ifølge Mirror blev han omgående behandlet for skaden.

Mandag gik den uheldige brasilianer til tasterne, hvor han takkede for opmuntrende beskeder og samtidig skrev, at han var ved at komme sig over skaden.

Gustavo Henrique kan forhåbentlig glæde sig lidt over, at Flamengo vandt kampen med 5-1.

Rio de Janeiro-klubben er nummer to i den brasilianske Serie A. De nåede finalen ved VM for klubhold mod Liverpool sidste år, men på daværende tidspunkt spillede Gustavo Henrique for ligakonkurrenten Santos.

