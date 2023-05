Anklages for at støtte terror

Det er et broget selskab, den danske direktør Henrik H. Christiansen er havnet i. Som tidligere nævnt i Ekstra Bladet og i det norske magasin Josimar, er Henrik H. Christiansen administrerende direktør i koncernen Estithmar i Qatar.

Koncerns vagtselskab, Stark Security, har ikke udbetalt løn til en større gruppe migrantarbejdere, som arbejdede for selskabet og for FIFA under VM.

Henrik H Christiansen er topdirektør i det store selskab i Qatar. Pr-foto

Men nu er koncernens bestyrelsesformand og næstformand, brødrene al-Khayyat, anklaget for at støtte terrorvirksomhed.

Brødrene har syriske aner, og de fik en helterolle i Qatar, da deres mejeri hjalp landet ud af en mælkekrise.

I 2017 fløj storebror Moutaz al-Khayyat 4000 stykker kvæg ind i landet for at dække qatarernes behov for mælk. Det skete, efter at nabolandet Saudi-Arabien og andre golfstater havde lukket grænserne til Qatar, som de anklagede for terrorfinansiering. Blokaden betød, at Qatar løb tør for mælk.

I maj 2019 viste Qatars emir sin taknemmelighed. Her aflagde Tamim bin Hamad al-Thani et besøg på Baladna-gården, hvor køerne går i airconditionerede stalde. Mejeriet er endnu en virksomhed, som er ejet af Estithmar. Emiren blev mødt og vist rundt i faciliteterne af al-Khayyat-brødrene.

Køerne opholder sig i klimakontrollerede stalde. Foto: Ritzau Scanpix

Nu står brødrene altså selv over for beskyldninger om at støtte terror. Det sker ved en britisk domstol, hvor de af en gruppe syriske flygtninge anklages for at bruge deres konti i Doha Bank til at finansiere den Al-Qaeda-tilknyttede gruppe Al-Nusra Front og dens militante jihadister i Syrien.

Al-Nusra Front ønsker at vælte Bashar al-Assads regime og etablere en islamisk stat i Syrien. Fronten bruger bilbomber, selvmordsangreb, børnebortførelser, tortur og attentater. Ifølge Human Rights Watch har Al-Nusra Front hyret børnesoldater.

I en nylig kendelse fra en appeldomstol i London lyder det, at det i den oprindelige anklage fra sagsøgerne blev hævdet, at al-Khayyat-brødrene modtog ugentlige bankoverførsler på over 8,3 millioner dollars fra forskellige kilder, herunder fra Qatars emir. Pengene blev sat ind på brødrenes personlige konti i Doha Bank.

Ifølge anklagen sendte brødrene pengene videre til mellemmænd i Tyrkiet og Libanon, hvorfra de blev ført ind over grænsen til Syrien for at havne i hænderne hos Al-Nusra Front.

I kendelsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, tillader dommer Geraldine Andrews sagsøgerne at fortsætte med deres retssag, men hun fjernede påstandene om, at Qatars stat og emiren var kilden til pengene.

'Det er irrelevant, hvorvidt pengene til al-Khayyat-brødrene var betaling fra staten til byggeprojekter eller andet. Det, som er vigtigt, er, hvor pengene gik hen. Ikke hvor de kom fra,' skriver dommer Andrews i kendelsen.

Estithmar Holdings bestyrelse består af højtstående personer fra det qatarske samfund, herunder tre repræsentanter fra den indflydelsesrige al-Kuwari-familie. Et medlem af emirens familie, sheik Suhaim bin Abdulaziz bin Suhaim al-Thani, har også en plads i Estithmars bestyrelse. Til daglig administrerer han emirens møder og besøg.

Ekstra Bladet og Josimar har stillet en række spørgsmål til Henrik H. Christiansen, Stark Security, Estithmar Holding og Qatars regering. De har ikke svaret.

