Anklaget for voldtægt: - Det værste år i mit liv

Gennem det meste af 2018 var den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo under heftige anklager for voldtægt mod kvinden Kathryn Mayorga i Las Vegas. En sag som stammer helt tilbage fra 2009.

Nu fortæller den femdobbelte Ballon d'Or-vinder om det svære år til den portugisiske TV-station TVI. Ronaldo fortæller således, at anklagerne var et angreb mod hans personlige ære ifølge The Independent.

- Når folk sætter spørgsmålstegn ved din ære, gør det ondt. Det gør faktisk rigtig ondt, siger Ronaldo til den portugisiske TV-station TVI ifølge The Independent.

Den portugisiske verdensstjerne blev så ramt af de mange anklager, at han kalder 2018 for det værste år i hans liv.

- 2018 var nok ærlig talt mit værste år nogensinde, lyder det fra Ronaldo.

Voldtægtsanklagerne mod Ronaldo fik sin afslutning for en måned siden, da anklagemyndigheden i Las Vegas ikke kunne finde endegyldige beviser for, at en voldtægt skulle have fundet sted.

Senest har Ronaldo dog angiveligt indrømmet, at han betalte 2,5 millioner kroner i tavshedspenge til kvinden.

