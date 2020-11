Argentinske klubber hylder Maradona i rivalopgør

Siden Diego Maradonas død i onsdags, er den argentinske fodboldlegende blevet mindet og æret overalt i verden.

Og da Boca Juniors natten til mandag dansk tid vandt 2-0 hjemme på Bombonera over Newell's Old Boys, blev Maradona hyldet endnu en gang.

Kampen var programsat for længe siden, men kunne ikke undgå at få særlig opmærksomhed med Maradonas fortid for øje.

I 1981-1982 vandt Diego Maradona sit første og eneste argentinske mesterskab med Boca Juniors, inden han drog til Europa og blev en verdensstjerne.

Da karrieren lakkede mod enden, drog han efter ophold i FC Barcelona, Napoli og Sevilla hjem til Argentina og spillede for blandt andre Newell's Old Boys i 1993-1994.

Maradona blev hyldet, da rivaler bragede sammen. Foto: Marcelo Endelli/Ritzau Scanpix

Derfor blev kampen en stor hyldest til Maradona før, under og efter kampen både på og uden for stadion.

Opgøret var en pokalkamp, og turneringen er allerede blevet omdøbt til Copa Diego Armando Maradona, og den skal erstatte den normale liga i denne sæson.

Inden kampen bar spillerne specielle trøjer og klappede i et minut stående omkring et rundt banner med et billede af Maradona.

Boca-spillerne havde trøjer på med Maradonas navn på ryggen. Udeholdets trøjer havde påtrykt nummer 10 på fronten af trøjerne.

Selv dommeren havde en trøje på, hvor der stod 'Tak Diego' på ryggen.

Da Edwin Cardona bragte Boca Juniors foran 1-0 efter 12 minutter, stillede spillerne sig op rundt om en argentinsk landsholdstrøje og klappede.

Imens kunne man se Dalma, Maradonas datter, i tårer oppe i sin afdøde fars VIP-afdeling på tribunen.

Cardona scorede også målet til slutresultatet 2-0 efter 20 minutter.

Maradona, som indledte sin karriere i den argentinske klub Argentinos Juniors, blev 60 år.

