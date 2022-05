Arsenal-legende bag dansker-kup

Det er formentlig en ringe trøst for de AGF’ere, der havde drømt om at se Brian Priske som ny AGF-træner.

Men Priske ender trods alt med at træne en eks-AGF’er i sin nye klub. Nemlig Casper Højer Nielsen.

Helt som forventet valgte Brian Priske efter fyringen i Royal Antwerp at fortsætte karrieren uden for landets grænser.

Næste destination bliver Sparta Prag – og det historiske Letna Stadion, hvor Danmarks U21-landshold i 2015 tabte semifinalen til Sverige ved EM.

- Jeg har savnet det nære samarbejde med en sportsdirektør i Antwerp, hvor vi vil det samme. Her kommer jeg til at arbejde tæt sammen med Tomáš Rosický, og vi vil det samme, siger Brian Priske til Ekstra Bladet over telefonen fra Prag.

Hans to-årige aftale med Sparta Prag er netop blevet annonceret på sociale medier, og onsdag venter den store pressedag i den tjekkiske tradtitionsklub.

Tomáš Rosický er sportsdirektør i Sparta Prag og er gået forrest i jagten på en afløser for den tidligere træner, Pavel Vrba.

Vrba formåede at placere Sparta over Brøndby i Europa League-gruppen, men i ligaen nåede Sparta aldrig helt ind og blev en faktor omkring guldet.

- Jeg synes, at Tomáš har samlet et stærkt hold, som sagtens kan sigte efter guldet. Det tænder mig, siger Brian Priske.

Rosicky jubler sammen med sin tidligere chetræner, Pavel Vrba. Foto: Vit Simanek/Ritzau Scanpix

Viktoria Plzeň tog ligaen denne sæson foran Slavia Prag, mens Priskes nye hold tog tredjepladsen.

Tomáš Rosickýs position i Sparta Prag giver ansættelsen et skær af Arsenal.

’Lille Mozart’ spillede på Emirates i ti år og var en del af tiden sammen med Mikel Arteta. De to forlod begge Arsenal i 2016.

Mikel Arteta var primus motor i Manchester Citys bestræbelser på at hente Priske ind som dødboldtræner i sin tid.

- Jeg ved, at Sparta Prag har trukket en del referencer på mig, men jeg ved helt ærligt ikke om Arteta har været inde over, siger Brian Priske

Setuppet i Sparta Prag minder en del om det, som Brian Priske kender fra FC Midtjylland. Klubben kan tiltrække dygtige spillere udefra takket være en stærk økonomi.

Eksempelvis hentede klubben i vinter Tomáš Čvančara, som scorede tre gange mod Randers FC for Jablonec.

Samtidig har klubben en stærk talentsektor, som konstant føder nye navne til førsteholdet.

