Arsenal-stjerne sørger for fodboldtræning i flygtningelejr

Den tidligere tyske landsholdsspiller og verdensmester, Per Mertesacker stoppede før sommeren sin aktive karriere i Arsenal, hvor han efterfølgende er blevet ansat som manager for klubbens akademi.



Han har dog også andre ting i søen, og sammen med den engelske klub og Red Barnet har han igangsat et træningsprogram i Za'atari-flygtningelejren i Jordan, som han nu også har besøgt.

Det fortæller han om i et interview med Sky Sports.



- Det var et privilegie at besøge. De unge mennesker, jeg mødte, har fokus på, hvad der sker lige nu, og dette projekt giver dem mod til at arbejde med de udfordringer, som de møder hver dag.

- Samtidig giver det dem færdigheder til at få en bedre fremtid, siger Mertesacker om de mange flygtninger, der kommer fra Syrien.



Træningsmodulerne skal samtidig bruge fodbolden til at diskutere spørgsmål som at tage beslutninger, få bedre selvværd og klare konflikter, forklarer han om.



- Børn, der bor i Za'atari har oplevet noget, som ingen børn nogensinde må opleve. Dette innovative program hjælper os med at nå nogle af de mest sårbare børn i lejren. Særligt dem der risikrerer børnearbejde og tidlige ægteskaber, lyder det fra tyskeren.



Det har taget folkene bag 18 måneder at få projektet op at køre.

Se også: På vej mod exit? United-gigant med kryptisk melding

Zanka sender besked til vikarspiller

Mød Kevins crew: 'Han er en af drengene'

Transferkrig: Disse klubskifter satte sindene i kog i dansk fodbold