Auri fyret

Efter blot et halvt år i spidsen for Zalgiris Vilnius er Auri Skarbalius blevet fyret, og dermed tegner fremtiden nu uvis for litaueren, der altid vil have en stor stjerne i Brøndby, hvor han både har været spiller og træner.

Auri Skarbalius har tilbragt lige så mange år i Danmark som i Litauen, og efter fyringen i Zalgiris Vilnius, som begrundes med manglende resultater, håber han at vende tilbage til dansk fodbold.

- Jeg er åben for alt og har fået tilbud, men jeg vil helst være træner i Danmark nu af hensyn til familien, siger Auri til sn.dk.

Auri Skarbalius har både været U19-træner og førsteholdstræner i Brøndby, og han har desuden stået i spidsen for Viborg og HB Køge.

Se også: Morten Olsen: Genk kan få en varm velkomst i Brøndby

Se også: Truer med strejke: Fodboldspillere nægter kontroversielt forslag

Se også: Dansker scorer job i topklub: Skal finde Skandinaviens største talenter

Panik før lukketid: Det skal FCK gøre, før vinduet lukker