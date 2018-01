Avis: Ny træner slagter danskere: Degraderer og fyrer to

Danskerklubben Sparta Rotterdam ansatte i juledagene ny cheftræner, og valget faldt på rutinerede Dick Advocaat. Jobbet blev ledigt, fordi hollænderne valgte at fyre Alex Pastoor efter 0-7-nederlaget til Feyenoord.

Med sig til Rotterdam har Dick Advocaat taget Cor Pot og Fred Grim, som skal udgøre en del af trænerteamet omkring ham, og det betyder, at Ole Tobiasen er færdig som assistenttræner i Sparta Rotterdam. Det skriver Algemeen Dagblad.

Ole Tobiasen har arbejdet som assistenttræner i Sparta Rotterdam siden 2016, men der er altså ikke blevet plads til ham i Dick Advocaats trænerkabale. Avisen skriver, at Sparta Rotterdam lige nu undersøger mulighederne for at finde en ny rolle til Ole Tobiasen i klubben.

Men også i blandt spillerne 'slagter' den nye chef danskere, for står det til Dick Advocaat, er Frederik Holst den eneste tilbageværende dansker i spillertruppen, når januars transfervindue smækker i. Algemeen Dagblad mener at vide, at den tidligere hollandske landstræner vil af med Nicholas Marfelt, der blot har fået spilletid i syv ligakampe for Sparta Rotterdam i denne sæson.

Sparta Rotterdam har lejet den danske venstre back i SønderjyskE for hele indeværende sæson, og i Haderslev er man ikke bekendt med, at Nicholas Marfelt kan være på vej væk.

- Jeg har slet ikke hørt noget om det. Jeg har også noteret mig, at det står i en hollandsk avis i dag, men det er ikke noget, der er på tegnebrættet lige nu. Hvis Sparta Rotterdam vil ophæve lejeaftalen, må de henvende sig til os, men så bliver det på nogle særlige vilkår. Vi har indgået en et-årig lejaftale med Sparta Rotterdam, og den kan man ikke bare ophæve, siger sportschef i SønderjyskE, Hans Jørgen Haysen, til tipsbladet.dk.

23-årige Nicholas Marfelt har spillet 14 Superliga-kampe for SønderjyskE.

