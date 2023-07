Bag om Haalands store fest: - Det er en drøm

Kun i Ekstra Bladet

Flere af fodboldens absolutte verdensstjerner var taget til Amsterdam for at tage hul på 'en ny æra' for EA Sports' fodboldspil, der indtil årets navneskifte har heddet FIFA.

Nu skal det i stedet hedde EA Sports FC - og derfor havde spilgiganten inviteret til kæmpe fejring af det nye spil, den nye æra og manden på forsiden, superstjernen Erling Haaland,

Rammen for fejring var en tidligere industrihal, hvor der i mange år blev produceret motorer til store maskiner, hvilket måske var meget passende, når verdens største målmaskine skulle vises frem.