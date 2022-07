Bahs drømmedebut: Mål og assist for Benfica

I juni siden åbnede Benfica tegnebogen og sendte et stort millionbeløb til Slavia Prag for at få fingrene i den danske back Alexander Bah.

Godt en måned senere må den foreløbige konklusion være, at portugiserne har fået noget for pengene.

Lørdag eftermiddag mødte Benfica engelske Reading i klubbens første testkamp frem mod den nye sæson. Og her kom danskeren til at spille en hovedrolle.

Efter 66 minutters spil tog Bah et kraftfuldt løb ind i englændernes felt og sendte uselvisk bolden videre til en holdkammerat, der kiksede sin afslutning.

Bolden endte for fødderne af Bah, som instinktivt sparkede bolden op i nettaget til 1-0. Men her stoppede festen ikke for danskeren.

Fem minutter senere kom danskeren fri på siden og sendte et perfekt indlæg ind til Gil Dias, der sparkede portugiserne foran med 2-0, som også blev kampens slutresultat.

Alexander Bah satte sin underskrift på en femårig aftale med Benfica 7. juni.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger lød prisen for danskeren på mellem otte og ti millioner euro.

Før skiftet til tjekkisk fodbold spillede Alexander Bah for først HB Køge og siden SønderjyskE, der også fik procenter af handlen på grund af Bahs videresalgsklausul.

