Balladen fortsætter: FIFA hiver Blatter og Platini i retten

I det der ligner det endelige opgør, kræver fodboldforbundet, at de to tidligere præsidenter skal tilbagebetale 13,5 millioner kroner

FIFA trækker nu Sepp Blatter og Michel Platini i retten i Schweiz i et forsøg på at kradse 13,5 millioner kroner ind, som ulovligt blev udbetalt i 2011.

Sagen kan samtidig blive det endelige dødsstød til Michel Platinis drømme om at vende tilbage til international fodbold og til præsidentposten i FIFA.

I en meddelelse fra FIFA, som blev udsendt mandag, hedder det, at hvis og når pengene sammen med renter er blevet inddrevet, vil de blive kanaliseret tilbage til udvikling af fodbolden, hvor de skulle have været brugt i første omgang.

Sepp Blatter er tidligere præsident for FIFA og Platini er tidligere vicepræsident. Desuden var Platini præsident for UEFA, og tanken var, at han i 2015 skulle have afløst Blatter som FIFA-præsident

Men selvsamme år røg han i den sorte gryde, og hans verden brød sammen da han blev fældet i en korruptionssag sammen med Sepp Blatter.

Sagen havde sit udspring i en betaling på omkring 13,5 millioner kroner, fra Blatter til Platini i 2011.

Pengene skulle angiveligt være betaling for konsulentarbejde, som Platini udførte for Blatter og FIFA i årene fra 1998 til 2002.

Men udbetalingen i 2011 faldt sammen med, at Platini ihærdigt støttede Blatter, der skulle genvælges som præsident for FIFA. Det lykkedes til fulde.

Platini har hele tiden erklæret sig uskyldig. Oprindeligt blev han udelukket i seks år, men ved den internationale sportsdomstol, CAS, blev straffen nedsat til fire år. Heller ikke det forstod Platini noget af.

– Jeg noterer mig CAS’ beslutning, men jeg oplever den som dybt uretfærdig. Beslutningen påfører mig en straf som, helt tilfældigt, forhindrer mig i at stille op til det næste præsidentvalg i FIFA.

I en bog, som Platini udgav i november, skriver han, at det var Blatter, sammen med en række medarbejdere i FIFA, som stod bag hans fald. Han mener, de lagde en fælde for, at han ikke skulle blive præsident for FIFA. I bogen kalder han Blatter for en haj og FIFA for FIFA Nostra, med en klar hentydning til Mafiaen, Cosa Nostra.

Platinis straf udløb tidligere i år, og han lagde ved den lejlighed ikke skjul på, at han vil gøre alt for at komme tilbage til fodbolden og gerne som præsident for FIFA. Her residerer i dag Gianni Infantino, som tidligere var Platinis generalsekretær i UEFA. I dag er der ondt blod mellem de to, og udspillet fra FIFA mandag kan tolkes som Infantinos forsøg på at give Platini nådestødet.

For taber Platini sagen i retten, vil han for evigt være udelukket fra at kunne blive fodboldens førstemand.

I forvejen har han et hængeparti med FIFA, som idømte ham en bøde på 400.000 kroner i forbindelse med den karantæne fra al fodbold, han modtog i 2015. De penge har han stadig ikke betalt.

Hævnlysten Platini vil have sin trone tilbage