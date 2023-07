Ballon d'Or vinder død

Den mangeårige Inter Milan-spiller og tidligere Ballon d'Or-vinder Luis Suárez er død.

Det skriver Inter Milan på deres Twitter.

'Den perfekte fodboldspiller, der med sit talent har inspireret generationer. Farvel Luisito', skriver den italienske klub.

Han blev 88 år gammel.

Eneste nogensinde

Den spanske fodboldspiller startede sin professionelle karriere i 1953 og stoppede den først i 1973.

I de 20 år nåede han blandt andet at spille for FC Barcelona, Inter Milan og Sampdoria. Samtidig står han noteret for 32 landskampe.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

I 1960 vandt han som den første spanske fodboldspiller nogensinde Ballon d'Or-prisen. 63 år senere er han stadig den eneste spanske vinder af den prestigefyldte pris. Den argentinske/spanske fodboldspiller Alfredo di Stéfano har dog også vundet prisen i 1957 og 1959.

Annonce:

Da han i 1961 blev solgt fra Barcelona til Inter Milan for 100.000 pund svarende til cirka 870.000 kroner, var han på daværende tidspunkt også den dyreste fodboldspiller nogensinde.

Det var dog ingen dårlig investering for den italienske klub. Mens han spillede i Inter, vandt han tre mesterskaber med klubben, som han i alt nåede at spille 328 kampe for.

Lang trænerkarriere

Det var ikke kun som spiller, at Luis Suárez gjorde sig kendt i fodboldverdenen.

Kort efter han havde pensioneret sig selv, fortsatte han nemlig karrieren som træner.

Det bragte ham blandt andet tilbage til Inter Milan hele tre gange.

Han var også træner for det spanske landshold, da de deltog ved VM i 1990.

Luis Suárez fortsatte arbejdet som fodboldtræner frem til 1995.

Saudi Arabien forsøger at lokke nutidens Ballon d'Or-vindere til ørkenstaten. Læs mere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------