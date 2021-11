Bayern-boss: Jeres lortepenge er ikke nok

Det er godt nok to år siden, Uli Hoeness abdicerede som præsident for Bayern München, men det forhindrer sandelig og heldigvis ikke den til tider koleriske bayrer fra at melde forholdsvis klart ud.

Senest har den 69-årige tidligere storspiller, manager og Bayern-boss sendt et par gevaldige svinere i retning mod de nyrige opkomlinge Paris Saint-Germain og Manchester City, der begge i overdådig grad bl.a. er finansieret af hovedrige investorer fra hhv. Qatar og Abu Dhabi.

Uli Hoeness har ikke høje tanker om hverken Paris-præsidenten Nasser Al-Khelaifi eller Sheik Mansour, der er manden bag holdingselskabet The City Football Group.

- Forskellen på ham (Nasser Al-Khelaifi, red.) og mig er denne: Jeg har tjent pengene ved hårdt arbejde – han har fået dem forærende, siger Uli Hoeness i en tysk podcast ’11 Leben – Die Welt von Uli Hoeness’, der går i mange meget lange afsnit og som titlen antyder udelukkende handler om Bayern-bossens syn på alt og ingenting.

Angel Di Maria og Thomas Müller på jagt efter bolden i kvartfinalen i april, hvor PSG slog Bayern ud og dermed fik hævn for finalenederlaget i 2020. PSG vandt i kvarten 3-2 i München, mens Bayern vandt 1-0 i Paris og døde på reglen om udebanemål. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Der er åbenlyst perler imellem, for Hoeness kan stadig blive hidsig – og være veltalende samtidig. Som da han og klubben gik til angreb på pressen for et par år siden.

- Jeg ved ikke engang, om han kan li’ fodbold. Men hvis han vil have en spiller, så flyver han bare hjem til sin emir, siger Uli Hoeness, der blankt erkender, at det kan være svært at konkurrere med bl.a. PSG og City, når forskellen på økonomierne er så voldsom.

- Når vi slår dem, glæder jeg mig dyrisk, indrømmer han.

- De vil også tabe til os i fremtiden. Ikke altid, men ofte. Det må og skal være vores mål, siger Hoeness, der noterer, at i de sidste ti sæsoner har Bayern fem gange mødt PSG og vundet de tre – deriblandt den coronaramte 2020-finale. Mod City er duellen p.t. uafgjort 3-3.

Og de ny- og stenrige kan bare komme an!

- Det er og forbliver målsætningen for mig at vise dem. Jeres lortepenge er ikke nok!

Uli Hoeness, der var spiller i Bayern fra 1970 til 1979, derefter manager i 30 år frem til 2009 og sidst præsident til 2019, glemmer så måske lige at nævne, at BAyern München i årevis har haft et lukrativt partnerskab med Qatar Airways og at klubben har været vældig tilfreds med at besøge ørkenstaten i mange forskellige sammenhænge.

I slutningen af denne måned skal det på generalforsamlingen afgøres, om klubben skal afbryde aftalen før tid – den løber til 2023.

Men som den tidligere præsident så rigtigt siger: Det gør jo en stor forskel, at man tjener sine penge selv …

