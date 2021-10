Beckham skal være VM-ambassadør i Qatar

Længe har der lydt en bred kritik af den kommende VM-værtsnation Qatar, og især menneskerettigheder har været årsag til mange spørgsmål omkring den kommende værtsnation.

Det holder dog ikke Qatar tilbage. Store stadions og massiv infrastruktur bygges i oliestaten, og nu har de hyret en velkendt superstjerne til at være ansigtet udadtil.

Der er tale om David Beckham, der ifølge The Sun bliver offentliggjort næste måned.

Store penge i spil

Ifølge avisen fløj Beckham tidligere denne måned til hovedstaden Doha for at besøge stadions og møde arrangørerne inden næste års turnering.

Avisen skriver også, at han henover de næste ti år får i omegn af 1,3 milliarder kroner for at være ambassadør - ikke bare til slutrunden, men også for turisme og kulturen i landet.

Beløbet anfægtes dog af Doha News som 'stærkt overdrevent'. Det har en anonym kilde tæt på forhandlingerne fortalt mediet.

David Beckham har tidligere besøgt landet i 2019, og der udtalte den tidligere fodboldspiller og model stor begejstring for værtsnationen.

- Som spiller og fan vil man gerne opleve et VM med gode, sikre faciliteter, gode hoteller og en god kultur - og det er alt det, som Qatar er, sagde Beckham til FIFA.

Undgå sportswashing

Ifølge Amnesty International, som har udsendt en pressemeddelelse ovenpå Beckhams ambassadør-rolle, er det vigtigt, at han fokuserer på menneskerettigheder, når han skal repræsentere Qatar.

Det fortæller Annette Stubkjær Rimmer, som er politisk rådgiver hos Amnesty.

- Uanset hvilken ambassadør som Qatar vælger at bruge, så er det vigtigt, at de fordyber sig i menneskerettigheds-situationen i landet, som der foregår grove krænkelser på, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det er især migrantarbejderne, som der er fokus på lige nu, men for eksempel bliver LGBT-personer kriminaliseret, og kvinder har heller ikke de rettigheder, de har ret til.

Amnesty ved ikke, hvilken måde Beckham vil fremføre sit ambassadørskab på, men ønsket er klart hos organisationen:

- Vi håber ikke, han vil medvirke til at sportswashe Qatar, og dermed til den propaganda og det glansbillede som Qatar forsøger at fremstille, siger Annette Stubkjær Rimmer.

Udover Beckham er blandt andet Xavi, Samuel Eto'o, Cafu og Tim Cahill ambassadører for slutrunden.

