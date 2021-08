Bedst i Norden: Jon på tærsklen til drømmeland

Jon Dahl Tomasson og Malmö FF skal nu kun forbi Ludogorets for at sikre de svenske mestre Champions League-gruppespillet

De har taget den svære vej over Riga, Helsinki og senest Rangers FC.

Men nu står Jon Dahl Tomasson og Malmö FF på tærsklen til Champions League-gruppespillet.

Der er kun én forhindring tilbage: Play off-kampen mod bulgarske Ludogorets.

Samlet sejr i de to kampe bringer svenskerne i drømmeland som det måske eneste skandinaviske mandskab. Brøndby spiller også play off, men her er modstanderen langt vanskeligere, når de skal op imod Salzburg.

Det var en kraftpræstation, som Jon Dahl Tomassons mandskab leverede i Skotland. De var bagud 0-1 og nede med ti mand. Alligevel vendte de det hele på hovedet og vandt 2-1 over Rangers FC.

Som statistikeren Benjamin Leander skrev på det sociale medie twiter var det første gang siden 2012, at Randers tabte en hjemmekamp, efter de havde ført ved pausen. Det er 244 hjemmekampe siden.

- Vi kigger allerede fremad, men vi nyder også stadig vores fantastisk sejr. Det fedeste moment var at se glæden hos alle spillerne og staben lige efter så stor en sejr over et hold der var klar favorit imod os.

Vi spiller 10 mod 11 i halvdelen af kampen og 0 mod 50.000 på tribunerne, men vi vinder alligevel anden halvleg 2-0. Det er en toppræstation, siger Jon Dahl Tomasson, der afslører lidt fra sin pektalk i pausen.

- Vi talte om at holde den defensive disciplin, men at vi skulle turde spille fodbold. Spillerne var frustrerede: Bagud 0-1, tvivlsomt rødt kort og andre kendelser, der gik imod os, men vi fik vendt det til positiv energi.

- Da vi gik ud til anden halvleg, vidste vi, at vi kunne klare det her. Vi var i perioder under pres, men forsvarede godt, og så havde vi perioder, hvor vi var modige og turde spille med bolden, og det gav gode chancer og to mål. Vi viste noget af det fleksible, moderne fodbold, vi står for. Og så viste vi en vild mental styrke - en enestående holdånd, der bare bliver stærkere og stærkere - og som faktisk er endnu bedre i år end sidste sæson, hvor vi endda vandt et rekordguld i forhold til både afstand til nummer to og antal scorede mål, forklarer han.

Jon Dahl Tomasson er stolt af den præstation spillerne leverede ved at slå Rangers FC ud. Foto: Ronny Hartmann/Ritzau Scanpix.

Nu er forhindringen kun Ludogorets før gruppespillet. En opgave de svenske mestre godt kan løse.

- Drømmen lever. Vi har været igennem tre kval-runder som svensk mester, og nu er vi kun en runde fra drømmen. Jeg er stolt af klubben og af vores ambitioner.

- Vi sagde højt og tydeligt, at vi i denne sæson vil i et internationalt gruppespil og vinde det svenske mesterskab for andet år i træk.

- Nu er vi i Europa League gruppespil og jagter den ultimative drøm i Champions League - og vi topper ligaen. Malmö FF har en ambition om at være bedst i Norden. Og det arbejder vi på, uddyber Jon Dahl Tomasson.

Malmö FF starter på hjemmebane på onsdag. Der er returkamp den følgende tirsdag i Bulgarien.