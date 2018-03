Bedste frisparksskytter i Europa: Men hvor er Ronaldo og Messi?

Frispark er en særlig disciplin, som kræver præcision og teknik. Et frispark kan få et helt stadion til at holde vejret - blot for øjeblikket efter at bryde ud i et kæmpe jubel-brøl eller ærgrelse.

Gode frisparksskytter hyldes som helte af egne fans og frygtes af modstanderens fans. Men selvom man er god til at sparke frispark, så er det ikke det samme som, at modstanderne behøver ryste i bukserne, hver gang de giver modstanderen en god frisparksmulighed.

Statistik-virksomheden STATS har undersøgt hvilke spillere i Europas fem største ligaer, der er de mest effektive, og det er nok ikke den, du tror.

STATS har kigget på alle frispark, der er blevet taget siden 2013/14-sæsonen og frem til 23. januar 2018. Kravene til spillerne er, at de stadig er aktive, og at de har haft minimum 20 frisparks-forsøg i perioden.

Inden vi kigger på listen over de 20 bedste frisparksskytter, tager vi lige et kig på de spillere, der overraskende nok ikke er med.

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

Mål: 4 - Forsøg: 91 - Succesrate: 4,4%



Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Mål: 7 - Forsøg: 112 - Succesrate: 6,25%



Neymar (Paris Saint Germain)

Mål: 5 - Forsøg: 41 - Succesrate: 12,2%



Alexis Sanchez (Manchester United)

Mål: 5 - Forsøg: 42 - Succesrate: 11,9%



Lionel Messi (FC Barcelona)

Mål: 11 - Forsøg: 165 - Succesrate: 6,67%



Kevin De Bruyne (Manchester City)

Mål: 4 - Forsøg: 35 - Succesrate: 11,43%



Top 20

20. Suso (Milan)

Mål: 3 - Forsøg: 22 - Succesrate: 13,64%

I bunden af top 20 finder vi blandt andet den spanske Milan-spiller, Suso, som har en fortid i Liverpool. Her kunne han ikke bruges, men i Milan har han vist, at han kan være afgørende på frispark. Selvom antallet af mål måske ikke imponerer, så har han en flot succesrate, som burde kunne overbevise hans træner om, at han skal sparke flere frispark.



20. Gael Kakuta (Amiens)

Mål: 3 - Forsøg: 22 - Succesrate: 13,64%

Et anden spiller der for få år siden regnedes for et af de største talenter i fodbold-europa er Gael Kakuta, som ikke formåede at slå igennem i Chelsea. I øjeblikket er han på lån hos den franske klub Amiens, hvor han gør det godt. Han i øjeblikket udlånt fra den kinesiske klub Hebei China Fortune.



20. Wissam Ben Yedder (Sevilla)

Mål: 3 - Forsøg: 22 - Succesrate: 13,64%

Den tredje spiller, der indtager den delte 20. plads, er Wissam Ben Yedder, der til dagligt slår sine folder i Sevilla. Det er ikke mange frispark, som han får lov at tage, men flere klubber skulle være interesseret i den franske angriber, og de kan notere sig, at han godt kan sparke frispark.



17. Wayne Rooney (Manchester United)

Mål: 4 - Forsøg: 29 - Succesrate: 13,79%

Det engelske landsholds mest scorende spiller har også vist gennem sine år på alverdens fodboldbaner, at han evner at sparke frispark. Målet der sendte ham over Bobby Charlton, som den mest scorende Manchester United-spiller, var i øvrigt også på frispark.



16. Romelu Lukaku (Manchester United)

Mål: 3 - Forsøg: 21 - Succesrate: 14,29%

Den belgiske angriber skal nok ikke forvente at tage ret mange frispark på det nuværende Manchester United-mandskab, der både har Paul Pogba og Alexis Sanchez. Men måske han alligevel skal lade de to vide, at han har evnerne og har en bedre succesrate end de to.



15. Yaya Toure (Manchester City)

Mål: 4 - Forsøg: 28 - Succesrate: 14,29%

Med samme succerate som Lukaku indtager Toure 15. pladsen, fordi han har scoret flere mål. Manchester City-spilleren får ikke mange muligheder for at sparke frispark under Guardiolas ledelse, men skulle der blive brug for ham, skal modstanderen ikke vide sig sikker.



14. Zlatko Junuzovic (Werder Bremen)

Mål: 5 - Forsøg: 35 - Succesrate: 14,29%

Thomas Delaneys østrigske holdkammerat har scoret en række flotte frisparksmål for Werder Bremen. Især hans helt særlige teknik, når han sparker, gør ham til en af de mest stilsikre frisparksskytter, der findes i Europa.



13. David Alaba (Bayern München)

Mål: 6 - Forsøg: 42 - Succesrate: 14,29%

Endnu en østriger har fundet ved til top-20 listen ved hjælp af sine evne til at sparke frispark. Venstrebacken mestrer flere forskellige måder at sparke frispark på, og det gør det svært for modstanderens målmand at forudse, hvilket type spark han laver.



12. Miralem Pjanic (Juventus)

Mål: 11 - Forsøg: 76 - Succesrate: 14,47%

Sammen med Leonel Messi er Miralem Pjanic den spiller, der har scoret flest frisparksmål over de seneste fem år. Den bosniske landsholdsspiller stod for frisparkene i Roma, men efter sit skifte til Juventus, så skal han deles med Paul Dybala.



11. Markus Suttner (Brighton)

Mål: 4 - Forsøg: 27 - Succesrate: 14,81%

Den tredje østriger der figurerer på denne liste er en forsvarsspiller for Premier League-klubben Brigton, der rykkede op fra The Championsship sidste sæson. Han har endnu ikke scoret for det sydengelske mandskab, som hentede ham i sommer. Men for sin tyske klub Ingolstadt, har han vist, at han evner frisparksdisciplinen.



10. Mauricio Lemos (Sassuolo)

Mål: 3 - Forsøg: 20 - Succesrate: 15%

Den mest scorende frisparksskytte i sidste sæsons udgave af La Liga var en ung uruguayansk forsvarsspiller, som efter sigende sagde nej til et tilbud fra selveste FC Barcelona i 2016. Udsigten til spilletid imponerede ham ikke, og i stedet faldt valget på Las Palmas. Nu render han rundt i Serie A, hvor han endnu har til gode at score på frispark.



10. Henri Saivet (Newcastle)

Mål: 3 - Forsøg: 20 - Succesrate: 15%

Siden sit seneste frisparksmål, der sikrede Newcastle en 3-2 sejr over West Ham i december måned, har den franske midtbanespiller ikke fået spilletid. Alligevel sikrer hans tre frisparksmål ham en plads på en delt 10. plads.



10. Sejad Salihovic (Hamburg)

Mål: 3 - Forsøg: 20 - Succesrate: 15%

Den rutinerede bosnier har i de seneste sæsoner været en tur forbi den kinesiske og schweiziske liga. Alligevel indtager han en flot 10. plads med tre frisparksmål på 20 forsøg. Havde det ikke været for et par sæsoner uden for Europas største ligaer, så havde han nok ligge højere.



7. Mavin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Mål: 6 - Forsøg: 37 - Succesrate: 16,22%

Den tyske venstreback har scoret seks Bundesliga-mål - alle på frispark. Den tidligere Nürnberg- og nuværende Hertha Berlin-spiller scorer på flere forskellige måder, og det er formentlig årsagen til, at målmændende i Bundesligaen har problemer med hans skud.



6. Federico Viviani (Verona/Spal)

Mål: 5 - Forsøg: 30 - Succesrate: 16,67%

Den italienske midtbanespiller er udviklet i Roma, men slår sine folder i bunden af den italienske Serie A. Selvom han sammenlignes med Andrea Pirlo, så er der ingen af storklubber i Italien, der endnu har haft snøren ude efter ham - det kan dog ændre sig, hvis de pludselig gerne vil have en dygtig frisparksskytte.



5. James Rodriguez (Real Madrid/Bayern München)

Mål: 6 - Forsøg: 36 - Succesrate: 16,67%

Bayern München har fået sig et ekstra frisparksvåben i den colombianske midtbanespiller James. I Real Madrid lykkedes det ham at sparke et frispark his og pist, men hans scoringsrate er ikke til at tage fejl af.



4. Marco Alonso (Chelsea)

Mål: 4 - Forsøg: 22 - Succesrate: 18,18%

Der var nok ikke mange der regnede med, at Marco Alonso skulle være Chelseas farligste frisparksskytte. Det er han, og hans frispark har givet Chelsea sejrsmålet flere gange i denne sæson.



3. Philippe Coutinho (Barcelona)

Mål: 5 - Forsøg: 26 - Succesrate: 19,23%

Det er ikke sjældent at Coutinho forsøger sig ude fra distancen, men det er oftest på frispark, at han har succes med afslutninger langt ude fra. I Barcelona kommer han nok til at stå i skyggen af Messi.



2. Paulo Dybala (Juventus)

Mål: 8 - Forsøg: 38 - Succesrate: 21,05%

Den 24-årige argentiner har stor succes med sine frispark og scorer på lidt over hvert femte forsøg. I Juventus deler han tjansen med Pjanic, der også har vist sig at være en effektiv skytte.



1. Juan Mata (Manchester United)

Mål: 5 - Forsøg: 22 - Succesrate: 22,73%

Overraskende for de fleste er det Manchester Uniteds Juan Mata, der er den mest effektive frisparksskytte i Europa over de seneste fem år. Det er generelt ikke mange frispark, han tager, men hans effektivitet er slående.

