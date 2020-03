Bedstefar blev verdens ældste målscorer - 75 år gammel

For at overtage titlen som verdens ældste professionelle fodboldspiller skal 75-årige Ezzeldin Bahader spille to hele officielle kampe.

Lørdag i forrige uge tog han et stort skridt, da han deltog i en kamp i den tredjebedste egyptiske række for klubben October 6 (det hedder den faktisk) og tilmed scorede i 1-1-kampen mod Genius, skriver BBC.

Det er meningen, at den 75-årige mand skal spille sin anden kamp 21. marts, men udsigterne kan naturligvis blive længere med den nuværende coronapandemi in mente.

Lykkes det ham at spille 90 minutter igen, når virussen har sluppet sit tag over hele verden, så overtager han pladsen i Guinness Rekordbog fra israelske Isaak Hayik. Han var 73 år og 95 dage, da han blev verdens ældste spiller - som målmand vel at mærke.

Ezzeldin Bahaders klub, der har base i hovedstaden Kairo, har ikke lagt skjul på, at man har taget den aldrende angriber ind i folden i jagten på en plads i rekordbøgerne.

- Det er rigtig godt for Egypten at have en i Guinness Rekordbog og for os at have ham i October 6, siger klubbens træner Ahmed Abdel Ghany ifølge BBC og erkender samtidig, at hans evner nok ikke retfærdiggør en plads i startopstillingen.

Ezzeldin Bahader har været i hård træning for at få den 75-årige krop klar til professionel fodbold. Foto: AMR ABDALLAH DALSH/Ritzau Scanpix

Hovedpersonen selv glæder sig dog over chancen - og ikke mindst over sin første scoring som professionel.

- Jeg blev den ældste fodboldspiller til at score et mål i en officiel kamp. Jeg opnåede det i kampens sidste minut, så jeg havde ikke regnet med, at det ville ske, forklarer han og afslører, at bentøjet var tæt på at sætte en stopper for rekordforsøget.

- Jeg var skadet, og alt, jeg håbede, var, at gennemføre de 90 minutter og spille den næste kamp.

Ezzeldin Bahader er far til fire og bedstefar til seks. Han har tidligere spillet amatørfodbold ved siden af sit job som civilingeniør.

Ezzeldin Bahader i aktion til træning i februar. Foto: AHMED FAHMY/Ritzau Scanpix

