Nicklas Bendtner har i sin lange fodboldkarriere spillet for mange klubber i forskellige lande. Men det er ikke alle klubber, han har været lige glad for. Det fortæller han i Dplay serien 'Bendtner & Philine'.

Tilbage i 2014 spillede han i Bundesliga-klubben Wolfsburg i Tyskland, det var han bestemt ikke glad for. Nicklas Bendtner og Wolfsburg blev aldrig det store sus.

- Det var et fint match på papiret til at starte med, klubben var god, ambitionerne var høje og lønnen var fin, siger Nicklas Bendtner.

Men da han skriver under på kontrakten, opdager han hurtigt, at de ting, der er blevet lovet, ikke kommer til at blive overholdt. Derfor blev det aldrig en succes for Nicklas Bendtner at spille der.

Den tidligere danske landsholdsangriber var ikke glad i det tyske. Foto: Linda Johansen

Ville ud af klubben

Det resulterede i, at Nicklas Bendtner ikke længere ønskede at spille for klubben.

- Jeg var ikke lykkelig på nogle som helst måde. De behandlede mig sindssygt dårligt, jeg fik lov til at træne alene. Jeg skulle træne to gange om dagen og skulle kun løbe. En masse negative ting, siger Nicklas Bendnter.

Lige indtil han en dag så en mulighed for at komme ud af klubben, da han begyndte at posere for bilfabrikken Mercedes.

Et problem, fordi Mercedes' bilkonkurrent Volkswagen er storsponsor i Wolfsburg, ja næsten ejer klubben, som Bendtner spillede i.

- Det koster penge, lød det kort og kontant fra Allofs.

Spillerne måtte nemlig ikke offentliggøre billeder af Volkswagen-biler.

I 2016 blev han også fritstillet i Wolfsburg.

