Bekræfter stjerneskifte

Vild velkomst: 300.000 fans fulgte hans privatfly

Det har været længe undervejs, men nu er Mesut Özils skifte fra Arsenal til Fenerbahce en realitet.

Tyskeren skifter til den tyrkiske klub. Det skriver Fenerbahce i en kortfattet besked på Twitter.

- En aftale er blevet indgået med Arsenal om den professionelle fodboldspiller Mesut Özils skifte til vores klub, lyder det fra klubben.

Masser af mennesker, da Mesut Özil landede i Istanbul den anden dag - nu er skiftet officielt. Foto: Ritzau Scanpix

Allerede i sidste weekend sagde Özil i et interview med tyrkisk tv, at han var på vej til Istanbul-klubben. Fenerbahce meddelte samme dag, at tyskeren med de tyrkiske rødder var kommet til Tyrkiet for at 'fortsætte transferprocesserne'.

Nu er skiftet altså gennemført. Det oplyses ikke, hvor lang en kontrakt Özil har skrevet under på, men det tyrkiske sportsmedie Fanatik har tidligere erfaret, at den varede tre et halvt år.

32-årige Mesut Özil kom til Arsenal fra Real Madrid tilbage i 2013 og spillede over 250 kampe for London-mandskabet.

Han har dog ikke været i aktion for Arsenal siden marts sidste år. I denne sæson har han end ikke været en del af førsteholdstruppen.

Özil havde en central rolle på det tyske landshold, der i 2014 vandt VM. Han indstillede dog sin landsholdskarriere i 2018 efter at være blevet udsat for, hvad han omtalte som 'racistiske' udtalelser.

