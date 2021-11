Bekræftet: Klub lagt ned af ny coronavariant

Bundholdet Belenenses SAD fra den portugisiske Primeira Liga har nok at slås med for tiden.

Ud over en tilværelse som næstsidst i den bedste portugisiske liga er 13 spillere og medlemmer af staben testet positive for den nye coronavariant omikron.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Klubben kunne kun stille med ni mand mod Benfica. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Smitteudbruddet skulle være opstået, fordi en enkelt spiller for nylig er vendt retur fra en rejse til Sydafrika, har sundhedsmyndighederne oplyst. Det er uvist, hvilke og hvor mange spillere, der er smittet. Ligesom det også er uvist, hvilken spiller der tog virus med fra Sydafrika.

Belenenses SAD spillede en skandaleombrust kamp lørdag, hvor de blot stillede til opgøret mod Benfica med ni spillere. Alligevel blev kampen sparket i gang og sluttede først, da tre spillere var udgået med skader.

Reglerne foreskriver, at et hold skal have minimum syv spillere på banen.

På det tidspunkt var Benfica foran med 7-0.

