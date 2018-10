Bendtner i fokus igen - misser træning i Rosenborg

Nicklas Bendtner har siddet ude med en lårskade siden august, men har de seneste par uger været tilbage i træning for sin norske klub, Rosenborg BK.

Mandag dukkede den danske angriber dog slet ikke op til træningen i det norske, og det skyldes angiveligt et aflyst fly fra Cannes i Frankrig, hvor Bendtner i weekenden har været på en kort ferie med sin kæreste.

Den 30-årige angriber skulle have været hjemme i Trondheim søndag, men ifølge Adresseavisen blev flyet altså aflyst, og Bendtner kunne derfor ikke nå at komme til mandagens træning:

- Vi må kigge på, om der er noget, som kunne være gjort anderledes her. Jeg har ikke selv fået talt med Nicklas, så jeg ved ikke så meget mere, end at det skete i går, og at det var for sent til, at han kunne nå træningen i dag, fortæller træner Rini Coolen til avisen.

Nicklas Bendtner forventes at træne individuelt mandag, inden at han igen er at finde med holdkammeraterne tirsdag. Angriberen ventes at kunne få comeback i den kommende weekend, når Rosenborg møder Lilleström.

Se også: Verdensstjernen afslører: Derfor blev Real afvist

Zlatan overrasker thailandske grottedrenge