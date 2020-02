Bendtner kæmper med at sælge to luksusboliger

Tidligere på ugen satte Nicklas Bendtner sin Bjarke Ingels-lejlighed på H.C. Andersens Boulevard til salg.

Men det er ikke kun i Danmark, at den danske angriber håber på et snarligt hammerslag.

I Norge har han stadig sin enorme luksusbolig til salg, som han boede i, da han spillede for Rosenborg.

Trondhjem-ejendommen står til 18 millioner norske kroner - svarende til 13,3 millioner danske kroner. Det var samme pris, som han satte huset til salg for i oktober 2018, efter at han havde boet der i næsten halvandet år.

Det mægtige hus rummer blandt andet otte soveværelser, fire stuer, fire badeværelser og træningssal i kælderen.

- Jeg er spændt på at se, om vi får en Bendtner-effekt, når vi skal sælge det. Om der kommer lidt ekstra interesse omkring det. Huset er lækkert og eksklusivt, og vi skal nok få det solgt, sagde ejendomsmægler Kent Nergård i 2018 til norske Adresseavisen.

Det sidste har han endnu ikke fået ret i.

Ekstra Bladet har kontaktet Kent Nergård, der stadig er mægler på Bendtners bolig for at høre ham, hvorfor danskerens tidligere hjem endnu ikke er solgt. Han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Den kommende køber får masser af kvadratmeter at boltre sig i. PR-foto: Heatark.no

Nicklas Bendtner mødte torsdag op på den røde løber til Zulu Awards med kæresten. Han ville dog ikke tale med pressen, og det var derfor ikke muligt at blive klogere på de to boliger, han har til salg. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Mange millioner i sigte

Den 339 kvadratmeter store arkitettegnede lejlighed midt i København har den tidligere FCK-spiller sat til salg for 24 millioner kroner, som han ifølge Tinglysningen skylder 6,9 millioner kroner i.

Da Bendtner købte den penthouselejligheden tilbage i 2013, gav han 13,2 millioner kroner for den.

Hvis både ejendommen i Norge og lejligheden i København bliver solgt til de udbudte priser, kan Bendtner se frem til 37,3 millioner kroner.

Ved at betale de 6,9 millioner kroner af, han skylder i lejligheden, ender Lord Bendtner på lige over 30 millioner kroner, der kan hives direkte ned i lommerne, vel at mærke hvis han ikke skylder noget i den norske ejendom.

Fremover skal angriberen bo hos sin kæreste, Philine Roepstorff, på Østerbro. Lejligheden på 72 kvadratmeter er ejet af Bendtners svigerforældre.

Nicklas Bendtner, der ikke fik forlænget sin kontrakt hos FCK før jul, går og grubler over, om han skal stoppe sin karriere.

Imens bruger han tiden på sin nye tøjkollektion 'Lord' og en tv-serie med kæresten til streamingtjenesten Dplay.

