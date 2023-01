Berørt Goldbæk mindes italiensk legende

Bjarne Goldbæk mindes sin tidligere og nu afdøde italienske manager, som var en stor inspiration for danskeren, da de begge huserede i London-klubben Chelsea

Det er tydeligt at mærke, at den tidligere, danske landsholdsspiller Bjarne Goldbæk bliver berørt, da han fredag eftermiddag bliver gjort opmærksom på den triste nyhed, som netop har ramt fodboldverdenen nogle timer forinden.

Én af de helt store, italienske legender, Gianluca Vialli, som i en årrække har kæmpet mod kræften, er gået bort. Den tidligere, italienske landsholdsangriber blev 58 år.

- Det er jeg virkelig ked af at høre, men omvendt var jeg godt klar over, hvor syg han var, siger Bjarne Goldbæk til Ekstra Bladet.

Gianluca Vialli fik for fem år siden konstateret kræft i bugspytkirtlen. Året efter blev italieneren dog erklæret rask.

I december 2021 kom sygdommen så tilbage, og Vialli var derfor nødsaget til at trække sig fra sin rolle som assisterende træner på det italienske landshold.

Svedig velkomst

Bjarne Goldbæk skal ikke bruge mange sekunder på at genkalde sig sit første møde med Gianluca Vialli.

Efter to succesfulde år i FC København blev Goldbæk solgt til Chelsea i den engelske Premier League, hvor den dengang 33-årige Vialli netop havde overtaget tøjlerne som spillende træner – i øvrigt som den første italienske træner i den bedste engelske række nogensinde.

- Jeg kan tydeligt huske det. Jeg var lige ankommet til Chelseas træningsanlæg i mit stiveste puds, og da jeg trådte ind på Viallis kontor, sad han stadig i sit svedige træningstøj og dampede i sin kontorstol efter dagens strabadser, husker Bjarne Goldbæk.

- Han sagde bare: 'Welcome to Chelsea … lad os så komme i sving!'.

- Han fremstod hurtigt supersympatisk, og de første par dage hentede han mig endda personligt på mit hotel, så jeg kunne køre med til træning.

- Jeg har kun det allerbedste at sige om Vialli. Både som menneske, spiller og træner, siger Goldbæk.

Chelseas stjerneangriber Gianfranco Zola (venstre) og den spillende træner, Gianluca Vialli, løfter trofæet fra UEFA's Cup Winners Cup efter sejren over VFB Stuttgart tilbage i 1998. StockholmFoto: Ritzau Scanpix/KAI PFAFFENBACH

Kæmpe karisma

I 1998 i sin første sæson som både manager og koldblodig angriber var Vialli med til at vinde The League Cup og sidenhen UEFA's hedengangne såkaldte Cup Winners Cup.

Med sine 33 år blev Vialli dengang sågar den yngste træner til at vinde en europæisk turnering.

Selv var Bjarne Goldbæk med til at vinde FA Cup'en to år senere, mens Vialli stadig stod for taktikken på Stamford Bridge.

- Vialli var totalt respekteret og accepteret i og omkring klubben. Han havde en kæmpe karisma og udstråling, og han gik altid forrest og tog ansvar, siger Goldbæk, der dengang spillede sammen med ikoner som Didier Deschamps og Gianfranco Zola.

Skiftede sig selv ud: - Jeg var pivringe

På bare tre år var den ærgerrige italiener med til at vinde hele fem trofæer med London-klubben.

- Han forlangte utrolig meget af sig selv og af alle os andre. Jeg kan godt lide, når folk stiller store krav til sig selv og omverdenen, siger Bjarne Goldbæk, der især husker især én episode, hvor den italienske manager bestemt ikke var for fin til at skifte sig selv ud efter en skidt præstation.

- Det var lidt af en oplevelse at have en spillende manager. Det havde jeg aldrig prøvet før. I begyndelsen havde jeg måske den fordom, at jeg nok hellere måtte spille træneren med det samme, når han kaldte på bolden. Det glemte jeg heldigvis ret hurtigt igen.

- Jeg kan især huske én situation, hvor Vialli kom ind i omklædningsrummet i pausen og startede med at sige undskyld: 'Spilleren Vialli har været pivringe i dag, og derfor skifter træneren Vialli ham ud'. Og så bad han ellers én af reserverne om at gøre sig klar, smågriner Bjarne Goldbæk, der selv spillede i Chelsea fra 1998 til 2000.