Beruset hollandsk stjerne arresteret: Festede på taget af en bil

For knap en uge siden blev Wesley Sneidjer arresteret for hærværk på en bil. Den 35-årige fodboldspiller, der sparkede på sidespejlet og stod på køleren, har allerede erstattet skaderne

Den tidligere hollandske landsholdsstjerne Wesley Sneijder fik vist lidt for meget indenbords, da han for knap en uge siden festede i fødebyen Utrecht.

I hvert fald mente den tidligere Real Madrid- og Inter-mand, at det var en god idé at feste på taget af en bil i Zuilen-distrektet, men desværre for ham dukkede politiet op og arresterede ham.

Episoden udspandt sig natten mellem søndag og mandag for en uge siden, og det hollandske site Shownieuws har en videooptagelse af episoden (geoblokeret i Danmark).

Her kan man se, hvordan en beruset Sneijder sidder på taget af bilen og senere både sparker til et sidespejl og står på køleren.

Nogle lokale beboere havde klaget over støj fra den fest, hvor Sneijder deltog. Så politiet var i kvarteret og kunne tage den hollandske fodboldstjerne med ind til afkøling.

Wesley Sneijder er den hollænder, der har fået flest landskampe. Her ses han i en duel med William Kvist under EM 2012. Foto: Jens Dresling

Han blev afhørt, men slipper for en tur i retten. Dagen efter bankede det på hos parret, der ejer bilen.

Politiet kunnen fortælle dem, at de straks ville få en erstatning på omkring 45.000 kr. for skaderne på bilen. Sagen er dermed lukket.

- Jeg håber, at han lærer af det. Bilen er ti år gammel, så den er ikke ung, men for os er den meget værdifuld, siger parret, der ønsker at være anonymt, til avisen Algemeen Dagblad.

De kan fortælle, at det ikke var nogen let arrestation, og at det ikke så venligt ud.

Politiet har bekræftet, at en 35-årig mand blev arresteret for hærværk, men har ikke kommenteret mandens identitet yderligere.

Videoen viser dog, at der er tale om 35-årige Wesley Sneijder, og bilens ejere kunne da også genkende spilleren, der i 2010 var tæt på at føre Holland til VM-guld.

Wesley Sneijder, der har spillet 134 landskampe, var i sidste sæson i Al-Gharafa i Qatar. Hans aftale med Al-Gharafa udløber med udgangen af juni, og det er uvist, hvor han fortsætter karrieren.

