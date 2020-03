Beskyttede sig mod corona: Fodboldfans mødte op iført heldragter

De tyrkiske fodboldfans er kendt for at være energiske og vilde, når de går til fodbold og støtter deres lokale hold.

Men i øjeblikket er fodbolden lagt i dvale grundet den voldsomme spredning af coronavirus verden over. Det har blandt andet betydet tomme tribuner på en masse stadions, mens stort set alle ligaer er blevet lagt i bero og udsat på ubestemt tid.

Og nu har også den tyrkiske fodboldklub Kocaelispor Kulübü bukket under for den farlige virus.

I hvert fald valgte en flok tilhængere af den tyrkiske fodboldklub søndag at møde op ude foran klubbens stadion iført hvide heldragter i et forsøg på at beskytte dem selv mod coronavirus.

Kocaelispor skulle møde Almedag i den femtebedste tyrkiske række, og her var klubbens fans altså ikke bange for at vise deres støtte og samtidig sende et vigtigt budskab. Det var endda, selvom samtlige kampe i landet i øjeblikket afvikles uden tilskuere som en konsekvens af coronavirus.

Det er ellers ikke mange dage siden, at danske F.C. København spillede for fyldte tribuner i Tyrkiet, da holdet mødte Istanbul Basaksehir i Europa League.

Efterfølgende skred det europæiske fodboldforbund, UEFA, dog til handling og udsatte både Europa League og Champions League på ubestemt tid.

Se også: UEFA suspenderer Champions League og Europa League

Derudover er sommerens EM i fodbold blevet udskudt til sommeren 2021.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår og hvordan de europæiske ligaer bliver spillet færdigt. Indtil videre ligger fodbolden dog ikke stille i Tyrkiet, hvor der fortsat afvikles kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------