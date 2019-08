'Bi-zart': Vilde insekter hærger fodboldkamp

Lørdag blev en Brazilian League-kamp mellem serie A-holdene Fortaleza og Internacional forsinket, da en ordentlig bi-sværm havde slået sig ned ved et af hjørneflagene på Arena Castelao, som er Fortalezas hjemmebane.

Det skriver SNTV.

Brandvæsnet måtte gribe ind og forsøgte at fjerne bierne med en ordentlig vandstråle. Dette hjalp dog ikke det store, og man måtte ty til kemikalier.

Efter at have kæmpet med insekterne i flere minutter, lykkedes det at få fjernet sværmen, man endte dog også med at fjerne flaget.

Kampen endte 1-0 til Internacional.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et kæmpe hvepsebo blev fundet i denne bil. Læs hele historien her:

Insekt-mareridt: Gigantisk hvepsebo fyldte hel bil