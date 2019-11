Billede vækker opsigt

Størrelsesforskellen mellem to jævnaldrende spillere i en hollandsk ungdomskamp havde formentlig været nok til at få bare en enkelt forarget fodboldforælder til at spørge om en dåbsattest fra sidelinjen. Et billede af de to drenge er gået viralt

Nogens stemme går i overgang lidt før andres.

På samme måde kan de fleste formentlig huske sportsbegivenheder fra deres ungdom, hvor man har været sagesløse mod nogle U15-drenge fra den anden ende af byen, hvis stemmer måske er gået lidt tidligere i overgang, eller som måske har fået noget mere rugbrød indenbords i barndommen.

Men størrelsesforskellen virker nærmest grotesk på et billede fra en hollandsk ungdomskamp, som er blevet delt flittigt på internettet weekenden over. Typisk akkompagneret af jokes a la 'Sikke et smukt øjeblik at se far og søn spille mod hinanden.'

På billedet har en Sparta-spiller fået sin sag for i en duel mod en 14-årig Ajax-spiller. Selvom Ajax-spilleren lyder navnet David Easmon, ligner han dog mere en Goliat i nærkamp med den spinkle modspiller.

Enkelt lyspunkt i nedslagtning

Billedet er da også ganske symbolsk for ungdomskampens forløb. Sparta blev tromlet ned af Amsterdam-klubben og tabte med tennis-cifrene 6-2. Et enkelt billede af de samme to spillere fra kampen blev dog ikke delt lige så flittigt.

Men det burde det måske have været, for selv om de fleste hovedstødsdueller nok faldt ud til Easmons favør, og Sparta fik bank på grønsværen, så var affæren ikke helt ensidig.

David Easmon må se sig slået i en hovedstødsduel. Foto: John Groeneweg

På et billede, der måske kan tjene som inspiration for unge sportsfolk, der godt kunne ønske sig nogle ekstra centimeter i julegave, bliver bæstet Easmon overmandet af selvsamme Sparta-spiller. Det er så sandelig et smukt øjeblik.

