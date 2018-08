Bizar optakt til kæmpe kåring: Dansk stjernes rival bedt om at blive væk

Torsdag bliver det offentliggjort, hvem der løber med titlen som Europas bedste kvindelige fodboldspiller, men optakten til prisuddelingen har ikke været en elegant en af slagsen.

Danske Pernille Harder, der til dagligt huserer i tyske Wolfsburg, er blandt de tre nominerede, men hun kan ikke komme til prisuddelingen torsdag, fordi Danmark spiller VM-kvalifikationskamp mod Kroatien. De to andre nominerede er to Lyon-spillere - norske Ada Hegerberg og franske Amandine Henry.

Nu viser det sig imidlertid, at norske Ada Hegerberg har fået at vide, at hun ikke behøver at dukke op til ceremonien, der finder sted i Grimaldi Forum i Monaco i forbindelse med lodtrækningen til herrernes Champions League-gruppespil klokken 18:00.

En oplysning, hun har følt sig nødsaget til at dele med tv-stationer i Norge, der ellers havde store planer for ceremonien.

– Jeg er nu blevet kontaktet af to af de største tv-kanaler i Norge, da de planlægger at tage til Monaco på torsdag i forbindelse med UEFA-prisuddelingen, fordi jeg er nomineret. Da jeg ligger inde med information, som betyder, at det vil være spild af tid, så må jeg dele følgende information med jer, skriver hun indledende i en e-mail til TV2 Norge, inden hun uddyber.

– Fredag i forrige uge blev jeg informeret af en af toplederne i Lyon, som har fået besked fra UEFA om, at vinderen af trofæet var en af de to, som ikke kan møde op (Pernille Harder eller Amandine Henry red.), og at jeg heller ikke behøver at møde op, skriver hun og oplyser desuden, at hun ikke vil kommentere sagen yderligere.

Ada Hegerberg har fået at vide, at hun ikke behøver komme til prisuddelingen. Hun vinder nemlig ikke. Foto. AP

Det betyder altså, at vinderen af prisen under alle omstændigheder vil være fraværende. Til gengæld betyder det så også, at chancen for dansk hæder er steget markant.

Pernille Harder har tidligere udtrykt utilfredshed med UEFA's planlægning, der gør det umuligt for hende at møde op til prisuddelingen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kan komme på grund af en UEFA-turnering. Det er lidt et dårligt signal at sende fra UEFA, i forhold til det man snakker om med ligestilling. Jeg kan jo bare håbe, at det bliver ændret til næste år. At man arrangerer det her ud fra både herrernes og damernes programmer, sagde hun ved den lejlighed til Ekstra Bladet.

Lyons Amandine Henry er eneste modstander for Pernille Harder i kampen om at vinde den prestigefyldte pris. Foto: AP

