Bizar tale chokerer: - De dræber os for sjov

Vild CL-lodtrækning: Dødens gruppe og danskerbrag!

Torsdag aften blev grupperne til Champions League udtrukket, og der blev uddelt diverse priser til de bedste spillere i sidste sæsons Champions League.

Dagen derpå er det dog den ekstraordinære tale fra Eric Cantona, der diskuteres i den store fodboldverden, hvor man ikke er vant til at høre så indholdsrige taler, som det var tilfældet fra franskmanden.

53-årige Cantona var på scenen for at modtage UEFA President Award - en pris, der skulle hædre, hvad han har gjort på og uden for banen og efter at have fået overrakt trofæet fik han spørgsmålet 'Hvad går gennem dit hoved akkurat nu?'.

Og så kom Cantonas interessante tale.

- Som fluer for slemme fyre. Lever vi for guderne. De dræber os for sjov skyld.

- Snart vil videnskaben ikke bare kunne forsinke aldringen af cellerne, snart vil videnskaben fikse cellerne til en tilstand, så vi kan leve for altid.

- Bare ulykker, kriminalitet og krige vil kunne ødelægge os. Men desværre vil kriminalitet og krige bare vokse. Jeg elsker fodbold. Tak, lød det fra Cantona.

Undervejs viste tv-billeder, hvordan sportens allerstørste stjerner med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo så måbende til.

Messi and Ronaldo's reaction to Eric Cantona's speech...



Absolutely brilliant pic.twitter.com/Z6xBYRHLjP — Football on BT Sport (@btsportfootball) 29. august 2019

Risikerer fængsel: Se fodboldspiller sparke tilskuer i hovedet

Fotos: VALERY HACHE/Ritzau Scanpix

Når spillere går amok: De er historiens værste

Se også: United-kongen til Zlatan: Du kan være prinsen

Cantona huskes primært for sin tid Manchester United, hvor det blev til 64 mål i 143 kampe fra 1992 til 1997.

Den franske angriber med spilletrøjens krave oprejst havde netop været med til at vinde mesterskabet med Leeds, da han rykkede til Manchester United og førte sin nye klub til det første mesterskab i årtier.

Efter karrierestoppet i 1997 har han været spiller og træner på det franske strandlandshold og har også været fodbolddirektør i New York Cosmos, ligesom han har været aktiv med diverse politiske holdninger, har gjort sig som skuespiller og frem for alt er gået forrest i diverse former for velgørenhed. Og så glemmer vi lige hans karatespark på en tilskuer...

Se også: Mor var ven med verdensstjerne: Mødte ham i Cantona-trøje

Se også: Stjernen raser: Landstræner har bøjet sig for racister

Drømmejobbet i United - sådan var det