Bizart: Præsident tager trænertjansen

En noget atypisk vikar overtager roret i den schweiziske fodboldklub FC Sion den næste uge, efter at cheftræner Fabio Celestini er blevet suspenderet.

I stedet bliver det klubpræsident og ejer Christian Constantin, der skal stå i spidsen for holdet de kommende to kampe mod Lugano.

Det oplyser klubben mandag på sin hjemmeside.

Offentliggørelsen kommer, efter at FC Sion lørdag tabte 0-4 på hjemmebane til St. Gallen i den bedste schweiziske liga.

Om Fabio Celestini har udsigt til at vende tilbage fra sin suspendering til stillingen som cheftræner er på nuværende tidspunkt ukendt.

Han har indtil videre blot nået at stå i spidsen for seks ligakampe.

Den arkitektuddannede Christian Constantin, som også selv har spillet professionel fodbold, har ifølge det schweiziske medie Blick tidligere gjort brug af samme manøvre.

Det skete senest i 2021, da han ledte holdet i to kampe efter fyringen af daværende cheftræner Fabio Grosso.

Og han har tidligere været involveret i andre uheldige hændelser.

I 2017 fik han ifølge BBC 14 måneders karantæne fra fodbold for at have slået den tidligere schweiziske landstræner Rolf Fringer, der på det tidspunkt arbejdede som tv-kommentator.

Og i 2020 fyrede Christian Constantin ifølge ESPN ni af FC Sions førsteholdsspillere, fordi de nægtede at gå ned i løn som følge af coronapandemiens udbrud.

Siden han overtog klubben i 2003, har Christian Constantin ifølge ESPN haft mindst 40 forskellige cheftrænere ansat.

FC Sion har blandt andet den tidligere italienske landsholdsspiller Mario Balotelli på holdet.

Efter 22 kampe i den schweiziske liga ligger FC Sion næstsidst.

Klubben er uden sejr siden november, hvor klubben vandt en pokalkamp.

Tidligere i februar tabte FC Sion på hjemmebane 0-1 til Bo Henriksens mandskab, FC Zürich.