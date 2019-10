Bizart 'spøgelsesmål' snyder helt hold

Danske Bassel Jradi og holdkammeraterne fra Hajduk Split sikrede sig lørdag en 2-0-sejr hjemme over Slaven Belupo i den bedste kroatiske række, men efterfølgende har mange af udeholdets fans bebrejdet en spøjs situation ved scoringen til slutresultatet som årsag til nederlaget, skriver Independent.

Efter 73 minutters spil lykkedes det udeholdets nummer 11, Nemanja Glavcic, at lobbe bolden over målmanden fra midtbanen og udligne til 1-1 efter et elendigt udkast.

Det var i hvert fald hvad både fans, tv-producenter og hele Slaven Belupo-mandskabet troede, og bundproppen i ligaen fejrede scoringen derefter.

Det skulle dog vise sig at de jublede for tidligt, for spillet var nemlig stadig i gang, og hjemmeholdet var derfor hurtige til at udnytte den manglende opmærksomhed til at bringe sig foran 2-0.

Misforståelsen skyldes en sjældent set optisk illusion, der gør det svært at se om bolden går ind eller ej. Målmand Josip Posavec formår nemlig med det yderste af fingerspidserne at sende bolden på stolpen, men da han samtidig selv rammer nettet med perfekt timing, ser det ud som om bolden er skyld i, at netmaskerne blafrer. Se den usædvanlige situation i videoen over artiklen.

