Blev Danmarks dyreste teenager: Nu skifter han igen

Siden Andreas Poulsen skiftede fra FC Midtjylland til Borussia Mönchengladbach i sommeren 2018, har han bare spillet én gældende kamp for holdet.

Midtjyderne scorede 34 millioner kroner - svarende til 4,5 millioner euro - på salget af backen, har Ekstra Bladet tidligere afsløret.

Dermed tog han rekorden som Danmarks dyreste teenager fra landsholdsanfører Simon Kjær, som i 2008 blev solgt fra Midtjylland til Palermo for 30 millioner kroner.

I sommer satte Andreas Skov Olsen sig på rekorden, da Bologna købte ham i FC Nordsjælland for 37,5 millioner kroner.

Nu jagter Andreas Poulsen mere spilletid, og det skal han have i Østrig.

Det kommende halve år er U21-landsholdsspilleren udlejet til Austria Wien, hvor han tiltræder på mandag. I Gladbach forklarer de også udlejningen med, at to andre dygtige spillere optræder på venstre back.

- På hans position er der lige nu stærk konkurrence i vores trup med Oscar Wendt og Ramy Bensebaini. Det er nu vigtigt for Andreas at få kamperfaring fra højt niveau, og det håber vi på, at han får med denne lejeaftale med en af de store traditionsklubber i Østrig, siger sportsdirektør Max Eberl til klubbens hjemmeside.

Andreas Poulsen spiller resten af sæsonen i den østrigske Bundesliga i jagten på mere spilletid. Foto: Anita Graversen

20-årige Andreas Poulsen har stadig sin Bundesliga-debut for Gladbach til gode. Hans hidtil eneste kamp kom i pokalturneringen i august 2018.

Til gengæld er han fast mand på det danske U21-landshold. Siden Albert Capellas overtog holdet i sommer, er han startet inde i alle otte kampe. Han måtte dog udgå i den seneste mod Malta med en skade, som også kostede ham de sidste uger af efteråret for klubholdet.

Selv om Austria Wien med 24 mesterskaber er den næstmest vindende klub i den østrigske Bundesliga, har holdet haft svært ved at leve op til fordums storhed de seneste år. Det vandt senest guld i 2013, og aktuelt indtager det syvendepladsen.

