Blev fyret af klubben: Nu tjener hun kassen på OnlyFans

Foran sig havde hun en lovende karriere som fodboldspiller i den engelske klub Charlton Athletic F.C.

Men spritkørsel og videoer fra vilde fester endte med en fyreseddel til Madelene Wright, og derefter skulle hendes karriere tage en uventet drejning.

- Jeg var ung, og jeg fjollede rundt med mine venner, siger Madelene Wright til avisen The Sun om tiden inden fyringen.

Den populære fodboldspiller havde opnået en massiv mængde følgere på Instagram, og derfor så hun en mulighed for at tjene en skilling som model på mediet OnlyFans.

I 2021 startede hun sin profil på OnlyFans, og på et år havde hun tjent over fire millioner kroner på at sælge billeder til sine følgere, der betaler et månedligt beløb for at se indholdet på hendes profil.

- Det var næsten som om, at en karriere sluttede, imens en anden lige var begyndt, fortæller 23-årige Wright.

Annonce:

'Engleansigt. Djævletanker.'

Sidenhen er hun blevet yderst populær på Instagram med aktuelt 335.000 følgere, og mange af dem køber indholdet på hendes OnlyFans.

Hendes nye karrierevej har været verdensomvæltende for Wright, der efterfølgende har købt et hus og rejst rundt i hele verden.

Madelene Wright har også en fortid i fodboldklubben Millwall, hvor hun ligeså blev undersøgt, efter hun delte en video fra bagsædet af en bil, hvor føreren lod en hunds poter styre rattet på køretøjet.

I fremtiden vil hun bruge populariteten og pengene fra sin OnlyFans-profil til at købe og investere i ejendomme.