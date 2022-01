Blev næsten blind efter ulykke: Nu er han tilbage

Omar Elabdellaoui har fået grønt lys til at træne igen, efter han for cirka et år siden kom slemt til skade med øjnene i en fyrværkeriulykke

Ulykken kostede ham næsten synet, men nu kan Omar Elabdellaoui alligevel se en lykkelig udgang på det hele.

Natten til 1. januar 2021 kom den 30-årige nordmand galt afsted i en fyrværkeriulykke, hvor begge hans øjne tog skade.

Siden har han kæmpet en brav kamp med genoptræning, og nu bekræfter hans agent til NRK, at Galatasaray-spilleren igen er parat til at vende tilbage på træningsbanen for den tyrkiske klub.

- Det er et comeback, der ikke kan sammenlignes med noget andet i norsk fodboldhistorie, siger Mikail Adampour og understreger, at Elabdellaoui er i god form og har det fantastisk.

Kort efter ulykken blev Elabdellaoui fragtet til et hospital i Istanbul med grimme forbrændinger i ansigtet og på sine hænder.

Her gennemgik han et længere forløb, hvor han blandt andet skulle under kniven for at komme sig helt.

Omar Elabdellaoui i Galatasaray-trøjen. Foto: IAN MACNICOL/Ritzau Scanpix

I november gav hovedpersonen lyd fra sig, da han på Twitter delte detaljer om ulykkens følgeskader, og de var mærkbare.

- Jeg fik synet tilbage på mit venstre øje, og efter en stund kunne jeg se perfekt med det. Det højre øje havde taget hård skade, og jeg har været blind på det, indtil jeg for nylig fik synet tilbage, skrev han blandt andet.

Før skaden var Elabdellaoui vicekaptajn på det norske landshold, og han sad tungt på højreback-positionen.

Nu er han snart tilbage for Galatasaray og tiden vil vise, hvornår han igen kan iklæde sig den nationale trøje.