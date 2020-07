Blev ramt af lynet: Spiller igen efter få uger

Se den uhyggelige video i toppen af artiklen

4. juli gik 16-årige Ivan Zaborovsky og trænede for sig selv og var lige midt i et spark, da lynet pludseligt slog ned i den unge målmand.

Med ét faldt 16-årige Zaborovsky om på FC Znamya Trudas bane og måtte tilses af klubbens cheftræner, Anton Basov, som løb over for at tilse sin unge målmand, som lå med hovedet i græsset. Han kunne se, hvordan trøjen var forbrændt på målmanden.

Basov forsøgte sig på stedet med førstehjælp, og siden har Zaborovsky været på hospitalet, hvor han blev lagt i koma.

Få havde regnet med, at han ville overleve, skriver Reuters.

Men på mirakuløs vis er den unge russer tilbage på banen igen efter mindre end tre uger. Og det er oven i købet få ting, han har at klage over.

- Mine lunger… det var svært at trække vejret, men ellers er der ikke det store. Det bliver bedre og bedre nu. Det er ved at være normalt igen, fortæller Ivan Zaborovsky oven på sit forløb.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ivan Zaborovsky er mindre end tre uger efter lynnedslaget klar til at fortælle, ligesom han er klar til at spille. Foto: Ritzau Scanpix

Zaborovsky spiller for FC Znamya Trudas ungdomshold cirka 100 kilometer øst for Moskva. Det eneste synlige fra episoden er nogle sår fra den halskæde, han bar under episoden.

- Det sidste, jeg husker, var, at jeg tog hjemmefra. I næste øjeblik vågner jeg op på hospitalet, fortæller han videre.

Kort efter skulle han dog modtage endnu en god nyhed, foruden dem om hans helbred, naturligvis.

Tirsdag har han nemlig, mindre end tre uger efter sin ulykke, skrevet kontrakt med klubbens a-hold, som gør sig i den tredje bedste russiske række, PFL West, hvor de blandt andet dyster mod Zenit St. Petersburgs andethold. En signering, der dog var aftalt før ulykken.

For Anton Basov er optimistisk omkring Zaborovskys talent.

- Ivan er en målmand for vores liga-hold. Han besidder et stort talent, siger Basov.

AGF's Mustapha Bundu er testet positiv for corona

Se også: Mystisk fejl: Klubben glemte Eriksen

Se også: Første gang i 42 år: VM aflyst