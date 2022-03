Blev smidt ud: Nu raser russisk klub

Den russiske fodboldklub Spartak Moskva svarer nu på UEFA's beslutning om at udelukke dem fra Europa League

Når russiske klubber bliver udelukket fra europæiske turneringer, falder det ikke i god jord.

Tidligere mandag blev det klart, at Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) blandt andet har valgt at udelukke den russiske fodboldklub Spartak Moskva fra Europa League, ligesom det russiske landshold ikke får lov til at spille VM-kvalifikation.

Og nu svarer klubben på den beslutning.

- Vi er tvunget til at adlyde et valg, som vi ikke er enige i.

- Den nye beslutning, som er truffet af UEFA og FIFA, er ekstremt oprørende. Desværre er den indsats, som vores klub leverede i Europa League, blevet annulleret af årsager, der ligger langt udenfor sportens område.

- Spartak har millioner af fans, ikke kun i Rusland, men i hele verden. Vores succeser og fiaskoer bringer mennesker fra mange forskellige lande sammen. Vi mener, at sport - selv i de sværeste tider - bør sigte efter at bygge broer og ikke brænde dem.

Sådan skriver klubben på sin hjemmeside mandag aften.

Beslutningen er truffet som følge af den nuværende situation, hvor Rusland har invaderet nabolandet Ukraine.

Klubbens udelukkelse fra Europa League betyder, at Spartak Moskva ikke kommer til at møde RB Leipzig i den næste knockout runde i fodboldturneringen for europæiske klubhold.

Klubben spiller i den bedste russiske liga, Premier league, hvor de ligger på en 9. plads med 23 point. Ligaen føres af Zenit Skt. Petersborg med 41 point.