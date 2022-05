Bliver cheftræner i europæisk storklub

Det var ikke længe, han skulle gå arbejdsløs.

Danske Brian Priske har bare få dage efter sin fyring i belgiske Royal Antwerp nemlig landet jobbet som cheftræner for Sparta Prag, der i sidste sæson sluttede som nummer tre i Tjekkiets bedste fodboldrække.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Priske, der har en fortid i både FC København og FC Midtjylland, får flotte ord med på vejen af Sparta Prags sportsdirektør, Tomáš Rosický.

'Brian er uddannet i FC Midtjylland, og han har formået at udvikle spillere og give chancen til unge talenter. Det er det samme, vi vil i Sparta. Vi tror på, at han kan bygge videre på sit flotte trænerarbejde her', lyder det blandt andet fra den tidligere Arsenal-stjerne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en aftale på to år, og Priske har angiveligt afvist interesse fra tyske klubber.

Den 45-årige træner får blandt andre Casper Højer Nielsen i sin stald af spillere. En back, der tidligere har tørnet ud for Lyngby og AGF.

Brian Priske kom til Royal Antwerp sidste sommer, men igennem længere tid var han fyringstruet.

Særligt efter en batalje med klubbens formand, der overfusede spillerne og Brian Priske. Royal Antwerp sluttede som nummer fire i den bedste belgiske række, og da han fik sparket, havde han stadig et år tilbage af sin kontrakt.

