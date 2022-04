- Bliver mere sindssygt, end jeg har prøvet før

- Jeg tror, det bliver helt vildt, smiler Andreas Cornelius.

Allerede ved jul blev 'Corner' og hans tyrkiske arbejdsgiver Trabzonspor udpeget til at være mesterskabsfavoritter, og nu er førerholdet kun ét point fra titlen.

Det point kan de i aften sikre sig på hjemmebane mod Antalyaspor.

Gør Trabzonspor det, så ventes den nordøstlige by Trabzon, der består af 800.000 indbyggere, at gå op i fest og flammer i en grad, Cornelius aldrig har oplevet før.

- Nu er vi tæt på at vinde, vi mangler kun et point, og den fejring, vi fik i lufthavnen lørdag nat, hvor fansene næsten fejrede os, som havde vi allerede vundet mesterskabet, mindes Cornelius om velkomsten efter deres seneste udebanesejr.

- Jeg tror, der bliver skruet endnu mere op på lørdag, og alle hernede siger, at det bliver helt sindssygt.

- Hvis tyrkerne siger det, så er det nok mere sindssygt, end hvad jeg har prøvet før, slår 'Corner' fast over en telefon.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cornelius skiftede sidste sommer fra italienske Parma til tyrkiske Trabzonspor. Foto: Ritzau Scanpix/Murad Sezer

Svært at vinde et mesterskab i Tyrkiet

Andreas Cornelius, kæresten Anna og sønnen Hugo stortrives i Trabzon, der har givet angriberen alle de rette rammer for at præstere.

- Det har været rigtig godt. Klubben er rigtig gode til at hjælpe med alle de praktiske ting, så der er styr på det hele.

- Der er de virkelig effektive, de gør alt, hvad de kan for at tingene spiller, og det gør det virkelig, så vi har haft det rigtig godt hernede, forklarer Cornelius om hverdagen i det tyrkiske.

Og præstere, det har Andreas Cornelius gjort.

Han er topscorer for Trabzonspor med 14 ligamål og fem assists, og fortsætter 'Corner' sin målrige stime, så kan han også have kurs mod topscorertitlen, der lige nu kun er ét mål fra ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cornelius er på 14 scoringer i ligaen. Senest Cornelius scorede flere end det i én sæson, var i 2012/2013 for FCK i Superligaen. Der blev det til 18 ligamål. Foto: Ritzau Scanpix

Oveni det fører Trabzonspor 1-0 over Kayserispor i semifinalen i den tyrkiske pokal, så det er faktisk hele to pokaler, Cornelius og holdkammeraterne potentielt kan ende med at løfte i denne sæson.

- Er denne præstation din hidtil største i karrieren?

- Ja, det er det. For mi, er det større at vinde det tyrkiske mesterskab end det danske. Det synes jeg helt sikkert, det er.

- Jeg har jo vundet to år i træk med FCK, både mesterskabet og pokalen, og det er selvfølgelig også stort, og især at gøre det to år i træk, men det er bare sværere at gøre det hernede, fordi der er så mange hold om buddet, lyder det fra den 29-årige angriber, der samtidigt slår fast, at Tyrkiet langt fra er noget let sted at spille fodbold.

- Det er ikke et let sted at spille, det synes jeg ikke.

- I Danmark er vi skolet meget taktisk, og hernede er det bare nærmest hver mand for sig selv og meget på individuelle færdigheder, fart, fysik og teknik og ikke så meget taktik, som vi er vant til, at fodbold bliver spillet i Danmark.