Bliver sur på sønnen

Han har det ikke ligesom alle andre tiårige.

Der er nemlig høje forventninger fra farmand Ronaldo, når det angår indtaget af søde sager.

Det har Cristiano Ronaldo Jr., der gør sig på Juventus' fodboldakademi, måtte sande.

- For at være ærlig så han har potentiale. Han er hurtig og dribler godt, men det er ikke nok. Jeg fortæller ham hver gang, at det kræver meget dedikation og hårdt arbejde.

- Jeg er hård ved ham nogle gange, fordi han drikker Coca-Cola og Fanta. Jeg bliver sur på ham, og når han spiser chips og pomesfritter, kan jeg ikke lide det. Selv mine små børn kigger på mig, når de spiser chokolade, sagde portugiseren søndag under Globe Soccer Awards i Dubai.

Både Cristiano Ronaldo Jr. og Ronaldos kæreste Georgina Rodriguez var med i Dubai. Foto: Fabio Ferrari/Ritzau Scanpix

Juventus-stjernen fortæller, at sønnike skal være det bedste til det, han laver, men det behøver ikke nødvendigsvis være som fodboldspiller.

- Nogle gange siger jeg til min søn efter en løbetur, at han skal hoppe i det kolde vand for at restituere bedre, og så siger han: 'Far, det er så koldt'. Men jeg forstår det, for han er kun ti år, så det kommer han på ham.

Portugiseren fortalte, at han ikke er meget for, når sønnen drikker sodavand. Foto: Fabio Ferrari/Ritzau Scanpix

- Jeg kommer ikke til at presse ham til at blive en fodboldspiller. Hvis du spørger mig, vil jeg gerne have det, men han skal blive, det han vil være. Eksempelvis en læge. Han skal tænke, han skal være den bedste.

Ronaldo har selv altid trænet hårdt for at være i god fysisk form. Her kan du læse om, hvor meget han træner.

Verdensstjernen blev til Globe Soccer Awards kåret til århundredets bedste spiller, selv om der stadig mangler 80 år af århundredet.

